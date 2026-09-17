Entrega Miguel Varela su Segundo Informe de Gobierno Ante el Cabildo de Zacatecas

En Materia Económica, Capital Está en Semáforo Verde, Destaca

Ante el pleno del Cabildo de Zacatecas, el presidente municipal Miguel Varela realizó la entrega formal de su Segundo Informe de Gobierno, documento que concentra las principales acciones, programas y resultados alcanzados durante los primeros 730 días de la administración municipal 2024-2027.

Durante la sesión, Varela destacó que la entrega del informe representa un ejercicio de rendición de cuentas ante las y los integrantes del Ayuntamiento y, principalmente, ante la ciudadanía, al poner sobre la mesa el trabajo realizado durante el segundo año de gobierno.

El alcalde señaló que el documento reúne parte de las actividades desarrolladas por las distintas áreas de la administración municipal y refrendó su disposición para escuchar las observaciones y propuestas de las regidoras y regidores, al considerar que el diálogo permite corregir lo que no funciona y fortalecer aquello que ha generado resultados.

“Siempre hay posturas, las buenas, las malas, y en ese sentido yo agradezco los comentarios de los regidores”, expresó Miguel Varela, quien sostuvo que el objetivo debe ser mejorar la administración y continuar atendiendo las necesidades de la capital.

Como parte de su mensaje, el presidente municipal también hizo referencia a la situación financiera del Ayuntamiento y a los retos que enfrentan actualmente los municipios. Informó que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Finanzas, Zacatecas capital se encuentra entre los 18 municipios del estado ubicados en semáforo verde en materia económica.

Asimismo, planteó revisar la situación de cientos de trabajadores que durante años han laborado bajo contratos temporales. Instruyó a la Secretaría de Finanzas y solicitó la participación de la Comisión de Hacienda para analizar la capacidad presupuestal del municipio y determinar la posibilidad de avanzar hacia contratos indeterminados o procesos de basificación, bajo criterios de responsabilidad financiera.

Varela también destacó la coordinación municipal en materia de seguridad y afirmó que la administración mantiene una postura institucional, sin distinción de partidos políticos, con el objetivo de salvaguardar la vida y la integridad de las y los zacatecanos.

Finalmente, el alcalde señaló que el informe permite que sean las propias ciudadanas y ciudadanos quienes conozcan y valoren el trabajo de la administración municipal, al tiempo que agradeció la confianza depositada en el gobierno de Zacatecas.