Estudiantes de la Normal de San Marcos Esperan hoy Resolución a sus Demandas

Tras Tregua por los Festejos Patrios

Por Nallely de León Montellano

Tras nueve días de manifestaciones en casetas de peaje y oficinas de la Secretaría de Educación, estudiantes de la Normal Rural de San Marcos mantienen el paro académico y la toma de instalaciones, aunque acordaron una tregua durante los festejos patrios en espera de una reunión con diputados locales programada para hoy jueves.

El secretario de Educación, Armando Delgadillo Ruvalcaba, confirmó que el movimiento continúa, pues los alumnos siguen continúan con la suspensión de actividades y la toma de la Secretaría de Educación.

Los normalistas explicaron que entre sus principales exigencias se encuentran la reactivación de la Partida Recreativa Escolar (PRE) y el apoyo económico para realizar sus prácticas profesionales. Desde junio de 2025 han solicitado que estos recursos sean entregados en efectivo, pues aseguran que son necesarios para cubrir gastos de traslado, alimentación y materiales durante las jornadas en las escuelas donde se forman como docentes.

Delgadillo precisó que de las tres demandas planteadas, la pendiente es el pago de la PRE, equivalente a 70 pesos diarios por alumno, pero advirtió que se requieren tramitarlo conforme a la ley para poder entregar el recurso sin observaciones administrativas.

En la última mesa de trabajo participó el diputado Jesús Padilla, quien gestionó el encuentro con la Comisión de Educación para analizar la restitución de los apoyos.

Exhibe Ignorancia de Reyes Mugüerza

Sobre el conflicto, la activista Emilia Pesci cuestionó las declaraciones del secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, quien señaló que los estudiantes ya cuentan con la Beca Benito Juárez.

Pesci consideró que dicha postura muestra desconocimiento sobre las necesidades específicas de los normalistas, pues, según explicó, el programa federal corresponde a estudiantes de educación media superior, mientras que quienes cursan en la Normal Rural de San Marcos pertenecen al nivel superior.

La activista sostuvo además que, aun cuando los estudiantes recibieran una beca federal, ésta no sustituiría el recurso destinado específicamente a las prácticas profesionales.

“Ese apoyo servía para algo muy concreto: trasladarse, alimentarse durante sus jornadas de práctica, imprimir, comprar material didáctico y llegar a las escuelas primarias donde se están formando como docentes”, planteó.

Pesci también cuestionó que desde el Gobierno del Estado se pretenda determinar qué apoyo debería ser suficiente para jóvenes que estudian en una Normal Rural, al considerar que existe una distancia entre las condiciones económicas de los funcionarios y la realidad de los estudiantes.

A su juicio, las autoridades deberían conocer primero las necesidades de los normalistas antes de descalificar sus demandas.

La activista también criticó que, mientras los estudiantes protestaban, el Gobierno estatal preparara las actividades por el aniversario de la Independencia en Plaza de Armas. Consideró que frente a una manifestación estudiantil pacífica debe garantizarse el diálogo y el derecho a la protesta.

Mientras tanto, los estudiantes reiteraron que no se identifican con una postura partidista y que su movilización busca únicamente que se atiendan los apoyos que consideran necesarios para continuar con su formación profesional.