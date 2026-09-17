Firme, mi Compromiso con Morena: Narro

Mejía Haro Emite Escueto Mensaje

Por Redacción

Tras el nombramiento de Verónica Díaz Robles como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, el diputado con licencia José Narro Céspedes difundió un mensaje en redes sociales en el que agradeció el respaldo ciudadano y reiteró su compromiso con la Cuarta Transformación.

“Gracias, Zacatecas. Mi gratitud profunda a todas y todos los zacatecanos que nos abrieron las puertas de sus hogares, que caminaron con nosotros y que nos regalaron su confianza, su palabra y su cariño”, escribió en su cuenta de Facebook.

Narro subrayó que en política la congruencia es un principio y, en la izquierda, un deber. Aseguró que su compromiso con Morena y con Zacatecas no depende de cargos o posiciones, sino de convicciones firmes que lo llevan a seguir recorriendo territorio, escuchando a la población y acompañando el proyecto de nación encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Mi compromiso con Morena y con Zacatecas permanece firme. Los encargos pasan; las convicciones y las causas permanecen. Seguimos adelante, con dignidad, con congruencia y por amor a Zacatecas”, puntualizó.

Escueto Mensaje

En contraste, el diputado federal Ulises Mejía Haro únicamente compartió en sus redes sociales una fotografía suya con la frase: “¡El trabajo todo lo vence!”, acompañada del breve comentario: “¡Firmes y con esperanza por #Zacatecas!”.