Garantizada, la Alimentación de Calidad en Juan Aldama: María Griselda Romero

“Me Debo al Pueblo y Trabajo Para él”

Por Gabriel Rodríguez Piña

María Griselda Romero Zúñiga, presidenta municipal de Juan Aldama, rindió hace poco su segundo informe de gobierno en esa localidad donde reafirmó su vocación humanista, puesta al servicio de su comunidad.

Romero Zúñiga dijo que desde la tierra del frijol y del maíz, ella rendía ese informe con mucho amor y cariño.

“Durante este segundo año, hemos realizado diferentes tipos de acciones en beneficio de la sociedad de Juan Aldama, como lo pueden ustedes ver”.

Explicó que de la mano del gobernador David Monreal, en Juan Aldama se ha logrado mantener en buen nivel a las diversas comunidades de la localidad.

Asimismo, dio a conocer que por tal motivo se ha beneficiado a la comunidad mediante la colocación de domos en escuelas y colegios, así como en todos aquellos espacios dignos de ser transitados incluidas las plazas cívicas.

“Juan Aldama tiene garantizada la alimentación de calidad para el caso del programa Corazón contento y, además, estamos embelleciendo nuestro municipio para el caso de la iluminación escénica de las calles peatonales en el centro, que nos quedaron muy bonitas”.

La presidenta municipal de Juan Aldama dijo que se han rehabilitado espacios deportivos donde, mediante áreas de calidad, “nuestros jóvenes pueden recrearse lo mismo que en el caso de la gente que trabaja para que todos ellos los disfruten.

“Tenemos un municipio seguro, debido a que fuimos de los primeros en que instalamos un centro de monitoreo vecinal que mantendrá a los estudiantes y a sus padres muy contentos y que es además muy seguro”.

Advirtió que Juan Aldama seguirá trabajando de la mano de gobierno del estado con la fe y el corazón puestos en que las cosas se pueden hacer a partir de las cuentas claras y destinando cada peso a donde corresponde.

Afirmó que este segundo año se dotó de mayor y mejor infraestructura a diversos puntos de la localidad además de apoyar el campo y hacer un municipio más seguro.

Además, ese municipio labora en la rehabilitación de un apartado académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas, así como también busca la generación de nuevas y mejores oportunidades para los alumnos de esa unidad, donde se imparten las carreras de sicología y enfermería.

De igual modo, precisó que “tal hecho representa para muchos de ellos la realización de estudios de alta calidad mediante pagos económicos”.

“Juan Aldama es tierra de gente trabajadora, tenemos mucho capital humano y aquí nos levantamos desde temprano para abrir los negocios, por lo que invitamos a todos quienes quieran invertir a que lo hagan.

“Me debo al pueblo y trabajo para él por lo que agradezco a mi gente por ese hecho”.