Reubicación de Escuela Primaria Valentín Gómez Estará Lista en Breve, Aseguran

Restos Físicos se los Llevaron “y es Probable que Nunca los Volvamos a ver”

Por Gabriel Rodríguez Piña

Ante la próxima reubicación de la escuela primaria Valentín Gómez Farías, localizada con anterioridad en avenida Benito Juárez del centro de la capital –a causa de tener problemas estructurales y luego de que en su subsuelo se hallaran vestigios históricos–, autoridades competentes informaron que se la dará un nuevo punto de localización al plantel en otra zona de la ciudad.

Asimismo, Raquel Ciceley Toribio, directora de la Junta de Monumentos, expresó que los restos físicos y materiales hallados durante el emprendimiento de las obras de rescate en los sótanos del plantel, “se los llevó al INAH y es probable que nunca los volvamos a ver”.

En su momento, el titular de la Secretaría de Educación de Zacatecas (SEZ), Armando Delgadillo Ruvalcaba, expresó que es la propia Secretaría de Planeación de gobierno estatal, la que daría acompañamiento al proceso de reparación a la escuela primaria Gómez Farías.

“Planeación los está apoyando en lo que se refiere a los servicios educativos y la construcción de escuelas a partir de un diagnóstico que todavía no me ha sido reportado”, dijo.

El funcionario admitió, en cambio, que dentro del espacio físico de la colonia Hidráulica, en la capital, se reubicará el nuevo recinto educativo, a donde ya se recibió la migración de todas las niñas para recibirlas.

Indicó no saber el número exacto de escolares que habrían sido desplazadas para allá, “pues en el momento de su rehabilitación muchos padres de familia decidieron no enviarlas a la Hidráulica, sino que algunas se fueron a otras escuelas del centro”.

Cabe destacar que en el ciclo escolar recién comenzado, se abrió el plantel a niños y niñas, debido a que antes de los cambios era exclusivo para niñas.

Las Obras

Al hacer un poco de historia, cabe destacar que hace dos años, mediante inversión de cuatro millones de pesos, gobierno del estado, a través de la Secretaría de Educación de Zacatecas (SEZ) y del Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas (Inzace), se dio a la tarea de rehabilitar la primaria Valentín Gómez Farías de avenida Juárez, de acuerdo con lo que informó Juan Carlos Basave, enlace dentro del INAH Zacatecas.

Basave admitió que en este momento el proyecto de intervención se encuentra todavía en revisión por parte del INAH, debido a que dentro de la rehabilitación en su interior fueron hallados restos físicos humanos de hace casi dos siglos.

Sin embargo, al momento se la han realizado al menos tres intervenciones mientras que durante estos dos años perdió alrededor de 60 por ciento de su matrícula estudiantil, incluso al reubicársele en la sección Hidráulica, refirió Basave.

El Reporte del INAH

El funcionario del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) indicó que de 2024 a la fecha, luego de que se descubriera un cementerio del siglo XVIII con restos humanos, al inmueble se le han restaurado tres bóvedas.

Señaló que el edificio inició su construcción en 1612 como convento y hospital de la Orden de San Juan y que a lo largo de los siglos funcionó como hospital, escuela normal y hospital de sangre durante la Revolución Mexicana, antes de ser primaria.

Advirtió que el INAH participó mediante el Centro INAH Zacatecas durante los trabajos de rehabilitación del programa estatal de escuelas, momento en el cual se encontraron los esqueletos de ocho infantes y los fragmentos de un adulto, además de un féretro de madera con rombos azules que contenía a un bebé en su primera infancia.

También se recuperaron botones, restos de tela, papel y cerámica, materiales que fueron llevados al museo de Guadalupe para su análisis científico.

Pero ya no Están Aquí: Toribio

Sin embargo, Raquel Ciceley Toribio manifestó hace poco su molestia al desmentir que ese tipo de restos permanecieran aquí, “cuando ya se los llevaron a la ciudad de México”.

La directora del conjunto especializado en conservación y mantenimiento urbano, dijo que “en este momento el proceso de rescate de la Valentín Gómez Farías se encuentra en activo aun cuando le faltan algunos detalles.

“Además, la SEZ valora el uso que en el futuro se le habrá de dar a ese inmueble que por ahora está en proceso de rescate, pero ya no es un espacio adecuado para albergar estudiantes a causa de que la educación ha cambiado al tener más actividades al aire libre que ahí ya no se pueden desarrollar”, añadió.

Dijo ignorar, además, los acuerdos específicos a los que la SEZ y el INAH hayan llegado al respecto entre ellos mismos y los padres de familia, pero nosotros “colaboraremos en los usos que se le quieran dar al edificio hacia adelante”.

Lamentó además que el INAH retirara los restos físicos y materiales que fueron hallados ahí, “se los llevaron, pero como siempre, ya no sabremos más de ellos porque los trasladaron para su estudio a la Ciudad de México.

“Creo que deberían estar aquí porque aquí fueron encontrados y quizás deberían estar exhibidos porque son nuestros y seguro es que no los volveremos a ver más”, concluyó.