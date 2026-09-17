Con Saldo Blanco Aguascalientes Concluye Festejos por Fiestas Patrias

Las celebraciones por el 216 Aniversario de la Independencia de México concluyeron con saldo blanco en los 11 municipios de Aguascalientes, informó el secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo.

Detalló que, con motivo de las Fiestas Patrias, se desplegó un operativo especial en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado, las Policías Municipales, así como cuerpos de emergencia y Protección Civil.

La vigilancia se reforzó durante la noche del Grito de Independencia, los desfiles conmemorativos y las actividades patrias realizadas en la vía pública por instituciones educativas, con especial atención en los puntos de mayor concentración de personas.

Martínez Romo destacó que el trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno permitió mantener el orden y brindar condiciones de seguridad para que las familias disfrutaran de los festejos.

Al cierre de las actividades no se reportaron incidentes relevantes en las cabeceras municipales ni durante los desfiles conmemorativos.