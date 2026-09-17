Más de Tres mil Participantes dan Vida al Desfile de Independencia Encabezado por Tere Jiménez

Miles de Familias, Testigos del Evento

El contingente estuvo integrado por elementos de la 14/a. Zona Militar, Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Municipal, Cruz Roja, Protección Civil, Bomberos, entre otros. Miles de familias se dieron cita en el Centro Histórico para disfrutar del desfile conmemorativo del Inicio de la Independencia de México.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó este miércoles el desfile cívico-militar conmemorativo por el 216 Aniversario del Inicio de la Independencia de México, una jornada que reunió a miles de familias y en la que participaron más de tres mil integrantes de instituciones educativas, de seguridad, protección, salud y agrupaciones civiles.

Desde las primeras horas de la mañana, el Centro Histórico de Aguascalientes comenzó a recibir a las familias que acudieron para presenciar el tradicional desfile, que tuvo como uno de sus momentos centrales el izamiento de la Bandera Monumental, encabezado por Tere Jiménez y Álvaro Javier Juárez Vázquez, comandante de la 14/a. Zona Militar.

La ceremonia continuó con los Honores a la Bandera y la interpretación del Himno Nacional Mexicano. Posteriormente, la gobernadora se trasladó al templete oficial acompañada por autoridades civiles y militares para dar paso al desfile.

Con la autorización correspondiente, los contingentes comenzaron su recorrido por las calles de la ciudad, mostrando la disciplina, preparación y vocación de servicio de quienes diariamente trabajan en favor de la seguridad de la población.

El contingente estuvo integrado por elementos de la 14/a. Zona Militar, Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Municipal y UNPOL, además de personal de Cruz Roja, ISSEA, Protección Civil, Bomberos y la Procuraduría Estatal de Protección Ambiental y Animal.

También participaron docentes y alumnos del Instituto de Educación de Aguascalientes, así como integrantes de Ángeles Verdes, Caballeros de Colón y la Unión de Asociaciones de Charros, que aportaron al recorrido el componente tradicional y ciudadano de esta celebración.

El desfile también destacó por la participación de cinco caballos, 35 binomios canófilos, 12 águilas o halcones, 238 vehículos de diferentes tipos y características, 43 bicicletas, 84 motocicletas y cinco cuatrimotos.

A este despliegue se sumaron siete vehículos ligeros de diferentes características, un helicóptero, 18 drones y cuatro remolques pertenecientes a las instituciones participantes, entre ellas el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal y Policía Municipal de Aguascalientes.

A su paso, los contingentes fueron recibidos por las familias que se congregaron en distintos puntos del recorrido. Niñas, niños y adultos pudieron observar de cerca el trabajo de las corporaciones y disfrutar de una celebración que, año con año, convierte las principales calles de Aguascalientes en un punto de encuentro para conmemorar la Independencia de México.

El desfile concluyó con la entrega del parte de novedades a la gobernadora Tere Jiménez, dando paso al cierre formal de la jornada cívico-militar.

La celebración dejó nuevamente una imagen de unidad entre las instituciones y la ciudadanía, al reunir en un mismo recorrido a las Fuerzas Armadas, corporaciones de seguridad, cuerpos de emergencia, instituciones de salud y agrupaciones civiles.

Así, Aguascalientes conmemoró el 216 Aniversario del Inicio de la Independencia de México con una jornada que llevó el orgullo patrio a las calles y permitió a las familias ser parte de una de las tradiciones cívicas más representativas del estado.

En el evento, también estuvieron presentes el señor Luis Alberto Villarreal García; Aurora Jiménez Esquivel, primera voluntaria y presidenta del DIF Estatal; Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; Juan Antonio Martín del Campo, senador de la República; María José Ocampo Vázquez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia; Humberto Ambriz, diputado federal; Emanuelle Sánchez Nájera, presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado; Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del Estado; José Antonio Arámbula López, secretario general de Gobierno; Manuel Alonso García, fiscal general del Estado de Aguascalientes; Gonzalo Pérez Zúñiga, secretario de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes; Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes; entre otras autoridades.