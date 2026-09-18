Avizora PRI Fracturas en Morena

Peña Reitera su Invitación de Conformar un Frente Opositor

Por Gabriel Rodríguez Piña

Ante la reciente designación de la coordinadora de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional por Morena, en la persona de Verónica Díaz Robles, el diputado local y presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI en Zacatecas, Carlos Peña Badillo, dijo que “en Morena se avizoran fracturas” luego de considerar que dentro del partido gobernante hay diferencias evidentes frente a esa denominación desde las cúpulas de Morena a nivel nacional.

Peña Badillo advirtió además que al PRI lo mantuvo sin cuidado el proceso al interior del partido gobernante en torno de quien resultó electa coordinadora.

Sin embargo, dijo que dentro de esa elección “fueron evidentes todo tipo de diferencias y que, en la misma medida se dieron algunas ausencias importantes alrededor de dicha designación”.

Afirmó estar seguro de que “ese tipo de acontecimientos, tampoco generaron ni entusiasmo ni unión al interior de ese partido” como para que se tradujeran en una gran comunión social.

Instantes después, reiteró que “el PRI mantiene sus puertas abiertas y la mano extendida para que el resto de la oposición a Morena, para el caso de PAN, PRD, PT, Movimiento Ciudadano, Partido Verde y Nueva Alianza, se sienten a dialogar con ellos y podamos llevar a cabo la construcción de un proyecto común entre todos, frente a las elecciones para la sucesión gubernamental de 2027 en Zacatecas”.

Peña Badillo explicó que la finalidad de todas esas fuerzas constituidas en un frente común sería “conformar una coalición sólida que tenga la fuerza suficiente para construir una alternativa para Zacatecas, porque lo más importante no es la estadística ni la rentabilidad electoral, sino recuperar a nuestro estado”.

Por ello, dijo que “el PRI continuará trabajando en unidad, diálogo y cercanía con la dirigencia nacional en manos de Alejandro Moreno y los distintos actores políticos de otros institutos, con el objetivo de construir una coalición que permita ganar el proceso electoral del 2027”, subrayó.

La Lista Negra de David Monreal

De la misma manera, Peña Badillo, condenó la presunta filtración de una lista de personas consideradas “no gratas” al gobierno estatal, supuestamente hecha pública por la Secretaría de Seguridad Pública.

“Exijo se realicen las investigaciones correspondientes y expreso mi solidaridad con periodistas, activistas sociales y todas las personas que pudieran aparecer en dichos listados y de todos aquellos que no coinciden con el actual gobierno”.

Para concluir, pidió a la administración de David Monreal “ser tolerante y respetuosa y no perseguir ni lastimar a quienes no coinciden con su régimen y visión pública”.