Coordinación del Área de Humanidades y Educación Destaca Pluralidad de Memorias en Congreso Cristiada

Con gran afluencia y éxito se llevó a cabo el Congreso “Centenarium: Historia y memoria de la Cristiada 1926-2026”, organizado por la Coordinación del Área de Humanidades y Educación de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), con la participación de especialistas como Jean Meyer, Jaime del Arenal, Robert Curley y Fernando M. González.

El Congreso “Centenarium: Historia y memoria de la Cristiada 1926-2026” se consolidó como un espacio de reflexión profunda y plural sobre uno de los episodios más complejos e influyentes de la historia contemporánea de México.

Durante dos días, se realizaron conferencias magistrales, mesas de análisis, un conversatorio y la presentación del libro Los ‘arreglos’ de 1929: fin de la Cristiada. En estas actividades, especialistas de distintas universidades del país y cronistas municipales reflexionaron sobre las causas, protagonistas y consecuencias del movimiento cristero, conflicto desarrollado entre 1926 y 1929 tras la implementación de la Ley Calles en junio de 1926, que sancionaba delitos y faltas en materia de culto religioso y disciplina externa.

En el acto, la coordinadora del Área de Humanidades y Educación de la UAZ, Elizabeth del Carmen Flores Olague, subrayó que el objetivo del congreso fue comprender el pasado con responsabilidad y rigor académico, dando voz a la pluralidad de memorias y perspectivas.

Recalcó que, a 100 años del estallido de la resistencia armada en Zacatecas, resultó imprescindible realizar un congreso de excelencia con la participación de reconocidos historiadores, pues el estado fue cuna del primer levantamiento organizado en agosto de 1926 y, como en otros hechos históricos como la Revolución Mexicana, Zacatecas fue protagonista y aún preserva su memoria en comunidades y familias.

Flores Olague también enfatizó el valioso ejercicio de colaboración institucional que la UAZ llevó a cabo con instancias que se sumaron a la organización, como el Gobierno del Estado de Zacatecas (GEZ) a través de la Secretaría General, el Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) y la Crónica Municipal; además del Centro Zacatecas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la Diócesis y la Comisión de Desarrollo Cultural de la LXV Legislatura del Estado.

Durante la clausura, reconoció la gran aceptación que tuvo el congreso, con cupo lleno en ambos días y amplio interés de los asistentes, quienes participaron activamente con preguntas e intervenciones.

En su participación, la secretaria general de la UAZ, Lorena Jiménez Sandoval, quien en nombre del rector dio inicio formal al congreso, afirmó que estos encuentros académicos no pretendieron abrir heridas, sino reconocer los avances logrados en libertades y convivencia social en un país diverso.

La participación del especialista Jean Meyer, referente internacional en el tema, se realizó en formato virtual por motivos de salud, mediante la conferencia magistral titulada “Aurelio Acevedo Robles: combatiente cristero e historiador”. En ella resaltó la figura de este líder zacatecano, quien tras la lucha armada se dedicó a rescatar la memoria del conflicto desde la perspectiva de sus compañeros y compañeras, a través de la revista David.

En el cierre del congreso, el representante del Centro INAH-Zacatecas, Limonar Soto, y el cronista del Estado, Federico Priapo Chew, enfatizaron que este encuentro marcó un precedente no sólo por las participaciones, asistencia y resultados académicos, sino también por la colaboración interinstitucional en un espacio de diálogo, reflexión y pluralidad de perspectivas.