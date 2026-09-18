Fe de Erratas

Por Gabriel Rodríguez Piña
El que suscribe, admite el error publicado el pasado jueves 17 de noviembre en la nota informativa denominada “Perdedores deberán mostrar empatía y apoyo a Verónica Díaz Robles: García Murillo”, en cuyo primer párrafo se señala que:
“Carlos García Murillo, líder y vocero del Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) señaló que una vez que Verónica Díaz Robles, resultó elegida como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Zacatecas, ella deberá contar con la solidaridad del resto de los perdedores, so pena de que Morena se fracture
A ello, el peticionario manifestó su derecho de réplica y aclaró que él no había señalado lo anterior.
“Yo no mencioné a ninguna persona y tú dices que yo mencioné que apoyo a Verónica (Díaz Robles), pero yo nunca califico a nadie ni tampoco me interesa calificar a nadie ni apoyar a nadie y en ese momento yo no sabía que ella iba a ser la ganadora”.
Por tal motivo, García Murillo pidió que se llevara a cabo la corrección porque subrayó que “no fue lo que yo dije”.
Ante ello añadió: “Yo no mencioné a ninguna persona, nunca le mencioné ni descalifiqué a nadie solamente pedí que los interesados se ajustaran a las reglas de la convocatoria, lo cual me ha generado mucha molestia porque no lo dije”.