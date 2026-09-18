Inician Asambleas Informativas Para la Entrega de la Beca Gertrudis Bocanegra

Por Órdenes Precisas de la Presidenta: Adilene Rosales

Por Gabriel Rodríguez Piña

Adilene Rosales, delegada del Bienestar en Zacatecas, dijo que “por órdenes precisas de la presidenta Claudia Sheinbaum”, a partir de este jueves 17 dieron inicio las asambleas Informativas de la beca Gertrudis Bocanegra que se entregará a estudiantes de nivel superior.

Rosales Romero dijo que se trata de la primera generación de estudiantes que recibirán este apoyo económico a razón de mil 900 pesos bimestrales con los que se beneficiará a alrededor de 42 mil estudiantes de licenciatura a todo el estado.

El proyecto global para la entrega del recurso se realizaría a partir de asambleas previas, por medio de las cuales los estudiantes recibirán de primera mano toda la información sobre requisitos, fechas y proceso de registro para acceder a este apoyo.

Trascendió que esos 41 mil estudiantes del estado se encuentran cursando sus estudios en alguna de las 53 instituciones públicas que se hallan diseminadas en toda la entidad.

“Parte importante de los beneficiarios estudian dentro de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), en cantidad que abarca de 70 a 75 por ciento de quienes recibirían el apoyo”, citó la delegada.

En su momento, Ofelia Reyes Hernández, titular de la oficina estatal de Becas en Zacatecas, dio a conocer que “la beca Gertrudis Bocanegra surgió para apoyar a jóvenes que deben trasladarse desde sus municipios de origen hacia otras localidades con el fin de continuar sus estudios.

“El recurso por mil 900 pesos bimestrales fue pensado para cubrir los costos relacionados con el transporte u otras necesidades vinculadas con su formación académica”, añadió Reyes Hernández.

Por tal motivo, se dio a conocer que las asambleas informativas se desarrollarán del 17 al 30 de septiembre en distintas sedes educativas por lo que se entregará a los estudiantes información sobre los documentos necesarios, fechas de registro y el procedimiento para realizar la solicitud.

Previo a ello, los interesados pueden inscribirse en línea y solicitar la creación de una cuenta llave, por medio de la cual se realizarían otros trámites del gobierno federal, además de mostrar CURP, número telefónico y correo electrónico.

“El trámite es gratuito por lo que solicitamos a estudiantes y padres de familia no pagar a terceras personas para realizar la incorporación mientras que la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar está prevista para noviembre o diciembre, y el primer pago se reflejará en enero de 2027, de manera retroactiva a agosto de 2026”, detalló.