Miguel Varela Presenta su Segundo Informe

De las Dificultades a los Resultados:

Ante la ciudadanía reunida en Plaza de Armas, el presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela, rindió su Segundo Informe de Gobierno, en el que presentó los resultados alcanzados durante dos años de administración y refrendó su compromiso de mantener un gobierno cercano, responsable y con capacidad para responder a las necesidades de las familias de la capital.

Con el mismo entusiasmo con el que asumió la presidencia municipal, Varela acudió a rendir cuentas y destacó que su administración enfrentó desde el inicio importantes dificultades financieras y operativas. Recordó que el Ayuntamiento no contaba con los camiones necesarios para la recolección de basura y tampoco tenía recursos suficientes para cubrir la última quincena de 2024. Ante ello, señaló que se ordenaron las finanzas, se cuidaron los recursos públicos y se recuperó la capacidad municipal para prestar servicios.

Entre los resultados presentados destacó la adquisición de una nueva flota de camiones recolectores y el equipamiento del personal de limpieza, conocido como las “Hormiguitas”, con lo que se fortaleció la atención de los servicios públicos y se dignificó la labor de quienes mantienen limpia la ciudad.

En materia de obra pública, el presidente municipal informó la pavimentación de 44 calles y avenidas, mediante una inversión cercana a los 47 millones de pesos en pavimentación y reencarpetamiento. También se rehabilitaron y dignificaron 33 espacios públicos, se construyeron ocho canchas de usos múltiples con pasto sintético, se realizaron mejoras en escuelas y se construyeron cuatro centros de cómputo comunitarios. A estos resultados se sumó la rehabilitación de tres mercados de la capital.

El cuidado del medio ambiente formó parte también del balance presentado por Varela, con 80 jornadas de reforestación y más de 2 mil 950 árboles plantados, acciones encaminadas a contar con una ciudad más verde y cuidada.

En materia social, el alcalde resaltó el trabajo realizado a través del DIF Municipal, que durante los dos años de administración entregó más de 51 mil apoyos alimentarios. Durante el segundo año también se otorgaron apoyos económicos y auxiliares auditivos, además de brindar 670 terapias en la Sala de Autismo.

Otro de los resultados señalados fue la entrega de 800 escrituras, con las que se brindó certeza patrimonial a familias zacatecanas.

En turismo y cultura, Miguel Varela destacó la creación del Festival Internacional de Ciudades Hermanas, el rescate de la Banda Sinfónica y la puesta en marcha de una policía turística, además de una campaña nacional de promoción turística de Zacatecas.

Al concluir su mensaje, el presidente municipal reconoció que aún existen retos, principalmente en seguridad, servicios públicos y generación de oportunidades, y aseguró que asumirá esta responsabilidad con cercanía y determinación.

“El cambio ya comenzó y Zacatecas quiere más”, expresó Miguel Varela al cerrar su Segundo Informe de Gobierno y refrendar su llamado a continuar trabajando juntos por la capital.