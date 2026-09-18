Morena Debe Trabajar en Proyectos que Estén por Encima de Cualquier Persona: “Oso” Medina * Debe Terminar el Proceso de Gobernanza que se Inició con Monreal en 1998, Advierte

“Sería Suicida”, que Verónica Robles Cayera en el Sectarismo

Por Gabriel Rodríguez Piña

Un par de días después de la elección de Verónica Díaz Robles como coordinadora de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional por Morena, rumbo a las elecciones del año 2027 en Zacatecas, Luis Medina “El Oso”, dijo que no se debe trabajar a partir de la idea de personajes sino de proyectos políticos, los cuales “deben estar por encima de cualquier persona”.

También criticó a la oposición: PRI, PAN, PRD, Panal y MC, de los que dijo: “jamás se les vio capitalizar uno solo de los errores del gobernador David Monreal en favor de ellos mismos, que no fueran los descalificativos alrededor de Morena”, precisó.

Sin embargo, explicó que la elección interna, realizada a partir de métodos por encuesta, si bien resuelve algunos problemas, genera otros “porque brinda ventaja al que tiene dinero”.

Asimismo, subrayó que a un par de jornadas de registrado el hecho en lo relativo a la elección, “si hay algo que corregir, que se corrija, por lo que debe tratarse sin duda de un proyecto que se halla por encima de cualquier persona”.

A ello añadió que se debe trabajar en la preservación de la cohesión “a partir de la verdad, los estatutos y la conciencia de que no debe haber nada más importante que el proyecto de nación, que nos mantiene dentro de la misma fuerza política y en el mismo movimiento”, precisó.

“Ahora, varias son las cosas que dependen mucho de ella (Díaz Robles), sobre si se tiene éxito o no, porque el sectarismo sería suicida pues para el caso de los cinco años de sectarismo de David Monreal, estos ya han generado mucho odio”, añadió.

Ahora, de lo que se trata es de construir a partir de la disposición de todos, porque “en lo particular no puedo ser partidario de rupturas cuando hay un proyecto, por lo que (yo) haré todo mi esfuerzo porque opté por este esfuerzo político, a sabiendas de que habría caídas y levantadas, pues creo mucho en el mismo”, matizó.

Opositores

A pesar de lo anterior, “El Oso” se manifestó preocupado sobre todo cuando “la oposición está haciendo todo lo posible por descalificar la elección interna de nuestro partido porque su deber era quejarse, pero, además, me dirijo en tono de reproche a los que están en el mismo proyecto, quienes al parecer, pretenden coincidir en su interés de profundizar nuestras propias diferencias.

“De hecho, la propia oposición ha descrito al gobierno de David Monreal como el Ejecutivo más inepto del país, oportunidad que perdieron porque, de haberla aprovechado, habrían crecido mucho.

“Sin embargo, debo decirles que, sin tener mayoría calificada, Monreal Ávila pudo sacar adelante todo lo que se había propuesto, mientras que los opositores lo único que ha hecho ha sido sumar descontentos personales para demostrarnos que siguen respirando por la herida sin construir alternativas reales y menos con ‘Alito’ Moreno al frente”.

Casi al concluir, dijo que el proceso de la elección del coordinador de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional por Morena estaría por formalizarse en febrero de 2027 para Zacatecas.

“Todavía habría tiempo para construir acuerdos, pero no en torno de una persona sino alrededor de objetivos, proyectos y de una realidad pues en Zacatecas creo que ya llegó a su final el proceso de gobernanza que se inició con Ricardo Monreal en 1998 y que debe terminar con David, en medio de los cuales se dieron solamente gobiernos inerciales”.