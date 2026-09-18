Realiza Gobierno de Zacatecas Acciones de Búsqueda Forense Generalizada en Genaro Codina

Genaro Codina, Zac.- Personal del Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario David Monreal Ávila, a través de la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y de la Fiscalía General de Justicia del Estado, por medio de la Fiscalía Especializada en Atención a la Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, llevaron a cabo una prospección forense en la Comunidad San Miguel de la Presa, del municipio de Genaro Codina.

En estas acciones de prospección participaron también representantes de colectivos de familias de personas desaparecidas, con el acompañamiento de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.

Otra célula emprendió una búsqueda urgente en colonias de la capital del estado, para la localización de dos adolescentes reportados como desaparecidos.