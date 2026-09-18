Volverán a las Aulas Normalistas de San Marcos

Diputados Estudiarán Forma de Otorgar Recursos Para Prácticas Profesionales

Por Nallely de León Montellano

Luego de nueve días de protestas y la toma de instalaciones, normalistas de San Marcos acordaron entregar las instalaciones de la institución y retomar actividades académicas, informó el secretario de Educación, Armando Delgadillo Ruvalcaba, tras una mesa de diálogo con estudiantes y diputados locales.

El funcionario explicó que las principales demandas de los estudiantes se concentraban en tres puntos. La atención médica nocturna, la calidad de los alimentos y un apoyo económico para las prácticas profesionales.

Sobre el servicio médico nocturno, señaló que el planteamiento fue atendido desde la primera mesa de trabajo. En cuanto a los alimentos, dijo que se revisó que su calidad y contenido correspondan con lo establecido en las reglas de operación.

El punto que generó mayores diferencias fue el apoyo que los estudiantes recibían para realizar sus prácticas profesionales, equivalente a 70 pesos diarios. Delgadillo explicó que, con la implementación de la beca Benito Juárez, este esquema entra en conflicto con las reglas de operación del Gobierno Federal, por lo que la Secretaría de Educación no puede continuar entregándolo bajo la misma modalidad.

Ante ello, diputados locales se comprometieron a revisar la posibilidad de incorporar recursos para atender la petición de los normalistas dentro del presupuesto estatal de 2027.

En la mesa participaron el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Jesús Padilla Estrada, y la presidenta de la Comisión de Presupuesto, quienes, de acuerdo con el secretario, respaldaron la solicitud de los estudiantes y buscarán una alternativa presupuestal.

Delgadillo indicó que la Secretaría de Educación deberá elaborar los lineamientos y ordenamientos necesarios para que el apoyo pueda entregarse de manera legal.

También señaló que el Gobierno Federal asumió parte de la atención a la demanda de los normalistas y que llevará el planteamiento a la reunión de la Conaedu, con la expectativa de obtener resultados posteriormente.

Respecto a la cantidad que los estudiantes habían solicitado, el secretario dejó claro que no habrá entrega de los 800 mil pesos en efectivo que habían planteado.

“Es imposible, no hay ningún reglamento, ninguna posibilidad fiscal y administrativa que permita a nosotros las dependencias entregar dinero en efectivo”, afirmó.

Como alternativa, explicó que se reclasificará el recurso destinado a las normales mediante el programa U300 y que el apoyo correspondiente a 2026 se entregará en especie.

Los propios estudiantes deberán definir cuáles son las necesidades más apremiantes para que, con base en ellas, se determine qué bienes pueden recibir.

“No va a haber ningún apoyo en efectivo en este sector”, puntualizó.

Sobre el regreso a clases, Delgadillo señaló que el compromiso establecido en la mesa es que los estudiantes comiencen a retomar las actividades este viernes. Para ello, primero deberán entregar formalmente las instalaciones al director.

El proceso contempla un recorrido por el comedor, las áreas asistenciales y la zona académica, además de levantar un acta sobre las condiciones en que son entregadas las instalaciones, debido a que durante la toma los propios estudiantes estuvieron a cargo de ellas.

El secretario indicó que la tarea ya fue asignada al director de la institución y confió en que este viernes pueda concretarse el regreso a las actividades académicas.