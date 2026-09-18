Con Nueva Inversión, Aguascalientes Formará Parte del Corredor Digital Entre México y Estados Unidos

Como Parte del Proyecto TIKVA

Con un capital de 300 millones de pesos, se instalarán en el estado más de 100 kilómetros de fibra óptica subterránea y un Centro de Datos. Esto permitirá consolidar al estado como un nodo estratégico de conectividad digital dentro del corredor Norte-Bajío. Operadores, centros de datos y empresas podrán acceder a una red de alta velocidad, capacidad y confiabilidad.

Directivos de la empresa C3ntro Telecom anunciaron ante la gobernadora Tere Jiménez una inversión de 300 millones de pesos en Aguascalientes, como parte del proyecto TIKVA, estrategia que contempla la construcción de una red de 2 mil 500 kilómetros de fibra óptica de alta capacidad entre México y Estados Unidos, lo que permitirá al estado consolidarse como un nodo estratégico de conectividad digital dentro del corredor Norte–Bajío.

Al inaugurar el primero de los 34 Centros de Datos que forman parte de dicho plan, la gobernadora destacó que este tipo de proyectos fortalecen la posición de Aguascalientes como punto estratégico para el desarrollo de servicios tecnológicos y de comunicación, al contar con condiciones para la conectividad, la inversión tecnológica y el nearshoring digital.

“Muchas gracias por confiar en Aguascalientes, un estado en desarrollo, un estado seguro. Nosotros competimos con estándares internacionales y este proyecto nos va a venir a ayudar para que haya más inversión, porque hoy el progreso viaja por las vías de la conectividad digital y el proyecto TIKVA ampliará las soluciones para la economía de Aguascalientes y la región; estamos preparados con las condiciones que necesitan las empresas para poder darles soluciones”, subrayó.

Simón Masri Askenazi, fundador y presidente del Consejo de Administración de C3ntro Telecom, detalló que el proyecto en Aguascalientes contempla la instalación de más de 100 kilómetros de fibra óptica troncal, cien por ciento subterránea, así como la operación de un Centro de Datos en el sur del municipio capital, que hoy fue puesto en marcha.

“El proyecto TIKVA impulsa infraestructura digital estratégica para conectar el centro de México con Estados Unidos, y uno de sus beneficios es que va a acortar la brecha digital, pero también va a conectar a las industrias y a todas las plantas de manufactura que hay en Aguascalientes, que se ha caracterizado por ser de los mejores estados del país en atraer esas inversiones que hoy requieren un alto nivel de conectividad, de confiabilidad y de velocidad. Gracias, gobernadora, por ese apoyo y esa visión que tienes para atraer las inversiones al estado”, mencionó.

Explicó que TIKVA contempla el desarrollo de 2 mil 500 kilómetros de infraestructura para fortalecer la conectividad digital entre Querétaro y Phoenix, Arizona, pasando por ocho estados del país, entre ellos Aguascalientes, y el cual lleva más del 85 por ciento de avance.

Jorge Armando Andrade Serafín, subsecretario de Inversión y Desarrollo de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología del Estado, precisó que este proyecto permitirá consolidar a Aguascalientes como un punto estratégico de conectividad, donde operadores, centros de datos y empresas podrán acceder a una red de alta velocidad, capacidad y confiabilidad, ya que se abren nuevas posibilidades para sectores que dependen cada vez más de la información y del conocimiento, desarrollo de software, servicios en la nube, analítica de datos, inteligencia artificial, ingeniería, diseño y servicios especializados para clientes en todo el mundo.

“En la nueva economía digital, la conectividad se ha convertido en un factor fundamental para decidir dónde invertir, dónde desarrollar tecnología y desde dónde competir en los mercados globales”, concluyó.

En el evento que se realizó en las instalaciones del Centro de Datos, en el sur de la ciudad, también estuvieron presentes el diputado federal Paulo Martínez López; el diputado Emanuelle Sánchez Nájera, presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado; Eli Sitt, director general de C3ntro Telecom; Salomón Masri Askenazi, vicepresidente de Planeación de C3ntro Telecom; Meir Levy, director de Relaciones Institucionales y Regulación de C3ntro Telecom, y Salvador Ortiz, director general de Seguridad Pública del Estado.