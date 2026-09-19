“La Excelente Coordinación ha Logrado Reducir 75% los Homicidios Dolosos en Guanajuato”

Presidenta Claudia Sheinbaum:

En Guanajuato el promedio de homicidios dolosos tuvo una reducción al pasar de 12.7 en febrero de 2025 a 3.2 en agosto de 2026. Además, el promedio diario de víctimas de este delito por año alcanzó su mínimo histórico desde 2018 al pasar de 8.6 en 2024 a 4.0 en 2026. En el estado, del 1 de octubre de 2024 al 31 de agosto de 2026 fueron detenidas 10 mil 699 personas por delitos de alto impacto, entre ellas 172 objetivos prioritarios, se aseguraron más de 6 toneladas de droga, más de mil pastillas de fentanilo y 2 mil armas de fuego.

Irapuato, Guanajuato.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que en Guanajuato la excelente coordinación con el Gobierno del estado en materia de seguridad ha logrado una reducción del 75 por ciento en el promedio de homicidios dolosos, al pasar de 12.7 en febrero de 2025 a 3.2 en agosto de 2026.

“Quiero destacar la coordinación que hemos tenido con la gobernadora en todos los temas. Realmente ha sido una excelente coordinación. Ustedes saben que venimos de dos partidos políticos distintos, pero eso no impide que hayamos tenido coordinación en absolutamente todo. No solamente en seguridad, sino en educación, en infraestructura, en el proyecto de Agua para Guanajuato, en todo hemos tenido excelente coordinación y yo agradezco mucho a Libia por este trabajo conjunto que hemos realizado”.

“Y en seguridad, es realmente de reconocerse el trabajo coordinado que hemos tenido, hace ya casi 2 años vinimos a Guanajuato, nos pusimos de acuerdo con la gobernadora y dijimos: Tenemos que entrarle al tema de la seguridad juntas”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo” que se realizó en la XII Región Militar de Irapuato.

Agregó que esta reducción es resultado del trabajo coordinado en Atención a las Causas, las detenciones de la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República, así como producto del fortalecimiento de la inteligencia e investigación y de la Guardia Nacional, lo que además permitió disminuir la percepción de inseguridad de alrededor de 10 a 15 puntos.

La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, detalló que en Guanajuato el promedio diario de víctimas de homicidio doloso por año alcanzó su mínimo histórico desde 2018 debido a que pasó de 8.6 en 2024 a 4.0 en 2026. En cuanto al promedio diario de delitos de alto impacto, la entidad presentó una reducción del 43 por ciento al pasar de 41.8 en septiembre de 2024 a 23.8 en agosto de 2026.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que del 1 de octubre de 2024 al 31 de agosto de 2026 fueron detenidas 10 mil 699 personas por delitos de alto impacto, entre ellas 172 objetivos prioritarios, se aseguraron más de 6 toneladas de droga, más de mil pastillas de fentanilo y 2 mil armas de fuego.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, señaló que como parte del eje de Atención a las Causas de la Estrategia Nacional de Seguridad se han realizado 490 sesiones de la Mesa de Paz estatal, 5 mil 372 regionales, 4 interestatales y 37 interregionales, en las que se ha llegado a mil 86 acuerdos. Con el trabajo en la entidad se han realizado 522 Jornadas por la Paz, se han visitado 156 mil 131 hogares, 152 Ferias de Paz en las que se han brindado 644 mil 936 servicios y trámites. Con Sí al Desarme, Sí a la Paz del 1 de octubre del 2024 al 17 de septiembre de 2026 se han intercambiado 639 armas de fuego por dinero en efectivo en 12 municipios del estado.

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo destacó que la reducción en los homicidios dolosos muestra que se pueden dar resultados cuando se dejan de lado las diferencias y los esfuerzos se centran en lo que es verdaderamente importante, que es que le vaya bien a México y a Guanajuato.