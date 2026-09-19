Todo Listo Para la Edición 13 de la Ruta Cascán

Con Participantes de Varios Estados

Por Nallely de León Montellano

Entre caminos de la Sierra de Morones, vehículos 4×4 y convivencia familiar, el Club Cabras Zacatecas realizará este fin de semana la edición número 13 de la Ruta Cascán, una actividad que reúne a participantes de distintos estados y que cada año busca adentrarse en los paisajes naturales de la región.

Las actividades comenzarán el jueves 24 de septiembre con un rompehielos, mientras que el viernes 25 iniciará la salida hacia la ruta. El recorrido del sábado tendrá una duración aproximada de siete horas y concluirá nuevamente en el lugar de hospedaje, donde se realizará una cena para los participantes. El domingo será el regreso a sus lugares de origen.

Emanuel Hernández, tesorero del Club Cabras, explicó que la ruta mantiene un carácter familiar y que cada año llegan participantes de Aguascalientes, Durango, Zacatecas y otros estados. Incluso han recibido personas provenientes de Sinaloa.

Hasta ahora se tienen alrededor de 50 reservaciones pagadas y confirmadas para hospedaje, además de que todavía hay posibilidad de incorporarse a la ruta.

La actividad también representa movimiento para la zona, ya que los participantes generan consumo en hospedaje, restaurantes, gasolineras y otros establecimientos durante su estancia.

Uno de los puntos que los organizadores destacan es el cuidado de los espacios naturales por donde pasan. Explicaron que procuran mantenerse sobre los caminos existentes, evitar tirar basura y atender cualquier derrame de aceite cuando alguno de los vehículos presenta una falla.

También buscan evitar que los participantes salgan de los caminos establecidos, particularmente porque algunas de las zonas son utilizadas para pastoreo y el paso de los vehículos puede afectar la vegetación.

La ruta tendrá como punto de encuentro y hospedaje principal el Hotel Paraíso Cascán, que ya se encuentra lleno, aunque también existen opciones de alojamiento en comunidades cercanas.

Además del recorrido por la sierra, durante el fin de semana habrá actividades para las familias y los niños, incluidos espacios para fotografías, dinámicas y premios.

El lema que identifica al Club Cabras es “todos vamos, todos regresamos”, una frase con la que buscan remarcar las medidas de seguridad que acompañan la actividad.

Las inscripciones pueden realizarse a través de las redes sociales del Club Cabras hasta el jueves 24 de septiembre. También habrá registro presencial el viernes a partir de las 16:00 horas en el hotel sede.

La Ruta Cascán se ha convertido en una de las actividades que cada año lleva visitantes a recorrer la Sierra de Morones, aprovechando una temporada en la que los paisajes de la zona lucen verdes y con mayor presencia de agua.

Además, el Club Cabras contempla continuar con recorridos por otros puntos del estado, entre ellos Monte Escobedo, donde buscan mostrar los paisajes y atractivos naturales de esta región de Zacatecas.