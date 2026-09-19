Estudiantes de la UPA Representarán a México en Congreso Internacional de Tecnología en Costa Rica

Del 19 al 25 de Septiembre

Estudiantes de la Universidad Politécnica de Aguascalientes (UPA) viajarán a Costa Rica para participar en el Congreso Latinoamericano de Estudiantes y Jóvenes Profesionales de la Computer Society, IEEE CLASYPCS 2026, con lo que se fortalece la formación internacional de la comunidad estudiantil de esta institución educativa.

Del 19 al 25 de septiembre, nueve estudiantes de la Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital representarán a la UPA en este encuentro internacional, donde fortalecerán sus conocimientos en tecnología, liderazgo y desarrollo profesional, además de ampliar sus redes de colaboración con estudiantes y jóvenes profesionales de Latinoamérica.

Las y los alumnos que integran esta delegación son Juan Pablo Muñoz Hernández, Rubén Carlos Martínez Martínez, Diego García Reyes, Emiliano Víctor Manuel Esparza Rodríguez, Daniel López Ávila, Félix de Jesús Rodríguez Rangel, Izara Viridiana Luévano del Río, Cinthya Yazmín Mora Aguilar y Valeria Gutiérrez Miramontes, quienes viajarán acompañados por los maestros Juan Carlos Hernández Herrera y Melanie Mata Barbosa.

Al respecto, el rector de la UPA, Otto Granados Franco, destacó que estas experiencias representan una oportunidad para que las y los estudiantes lleven sus conocimientos más allá del aula y desarrollen competencias que contribuyan a su crecimiento académico y profesional.

“Esta experiencia permitirá a nuestras y nuestros estudiantes fortalecer sus conocimientos mediante conferencias y talleres en temas como ciberseguridad e inteligencia artificial, además de generar networking con jóvenes y especialistas del sector tecnológico. Nos llena de orgullo que nuestras Águilas Reales representen a la UPA y a Aguascalientes en este importante encuentro internacional”, expresó Granados Franco.

Finalmente, el rector reconoció el apoyo del Python Institute, cuyo respaldo hizo posible la participación de las y los estudiantes en esta experiencia internacional.

Con esta participación, la UPA refrenda su compromiso con una educación de calidad, el impulso al talento tecnológico y la vinculación internacional, al promover que sus estudiantes adquieran herramientas para responder a los retos de un entorno global.