Arranca el Programa “Qué Bien Pinta Zacatecas”, Para Renovar Espacios Públicos en Colonias y Comunidades

Inversión Conjunta del Gobierno Municipal y Corazón Urbano

El Gobierno Municipal de Zacatecas puso en marcha el programa “Qué bien pinta Zacatecas”, una iniciativa que contempla la renovación de fachadas, centros sociales, unidades deportivas, avenidas principales, plazuelas y otros espacios públicos de colonias y comunidades de la capital.

El arranque estuvo encabezado por el presidente municipal Miguel Varela, quien destacó que el programa representa una inversión conjunta de 5 millones de pesos, mediante una aportación de 2.5 millones de pesos por parte del Ayuntamiento y una cantidad equivalente gestionada por la asociación civil Corazón Urbano.

“Estamos aportando el municipio 2.5 millones de pesos y la asociación civil nos hace la gestión de otros 2.5 millones. Es decir, estamos poniendo uno y nos dan dos”, señaló el alcalde al explicar el esquema de colaboración que permitirá ampliar el alcance de las intervenciones.

Durante el acto realizado en Lomas de Bracho, Varela señaló que los trabajos llegarán a espacios deportivos, centros sociales y sitios representativos como las instalaciones donde se desarrollan las Morismas de Bracho, además de otros puntos importantes del municipio.

El presidente municipal destacó que recuperar estos espacios también significa darles una nueva imagen y generar mejores condiciones para que sean aprovechados por las familias, niñas, niños y jóvenes de Zacatecas.

Impulsado por la Dirección General de Calidad de Vida y Servicios Públicos, a cargo de Lupita Flores, el programa contempla trabajos de limpieza, preparación de superficies y aplicación de pintura en muros, plafones y fachadas. Para ello, el Ayuntamiento dispone de personal, materiales y equipo especializado, como andamios, escaleras, brochas y rodillos.

“Qué bien pinta Zacatecas” representa una estrategia para sumar esfuerzos entre el Gobierno Municipal, organizaciones y ciudadanía en la recuperación de lugares que forman parte de la vida cotidiana de las comunidades.

Las primeras intervenciones marcarán el inicio de una ruta de trabajo que llegará a más colonias y comunidades, con acciones destinadas a renovar espacios públicos y fortalecer los lugares de encuentro de las familias zacatecanas.