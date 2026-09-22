Cuestionan en Foro los Resultados del Quinto Informe de David Monreal

Ven Problemas Estructurales en Pobreza, Empleo, Agua, Campo y Seguridad

Zacatecas todavía enfrenta problemas estructurales en pobreza, empleo, agua, campo y seguridad que, de acuerdo con investigadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas, no pueden considerarse resueltos pese a los resultados presentados por el Gobierno estatal en su Quinto Informe.

Durante un foro de análisis organizado por integrantes del Seminario Estatal para una Nueva Estrategia de Desarrollo Integral para Zacatecas, docentes e investigadores revisaron los principales indicadores de la entidad y cuestionaron que los avances reportados por la administración de David Monreal Ávila representen un cambio de fondo en las condiciones económicas y sociales del estado.

Rodolfo García Zamora sostuvo que Zacatecas mantiene un rezago acumulado durante décadas y señaló la falta de políticas sectoriales y regionales que permitan generar empleo y modificar la estructura económica de la entidad.

El investigador también cuestionó la relación de Zacatecas con la economía nacional y con proyectos como el Plan México y el T-MEC, al considerar que el estado permanece poco articulado con los procesos que actualmente están definiendo nuevas oportunidades de inversión y desarrollo.

Pobreza Baja, Pero Persisten Carencias

Uno de los datos utilizados durante el encuentro fue la referencia a que alrededor de 138 mil zacatecanos habrían salido de la pobreza mediante programas sociales.

García Zamora calificó este resultado como un “aparente triunfo” y cuestionó que la reducción de la pobreza sea presentada como uno de los principales indicadores de avance sin analizar qué ocurrió con otras condiciones de vida de las familias.

Los datos disponibles muestran que el problema social no se reduce únicamente al número de personas que salen de la pobreza.

De acuerdo con las cifras que acompañan este análisis, 36.4 por ciento de la población de Zacatecas se encontraba en pobreza multidimensional y 3.5 por ciento en pobreza extrema.

Además, 44.8 por ciento de la población enfrentaba pobreza laboral, es decir, sus ingresos laborales no eran suficientes para adquirir la canasta alimentaria básica. El mismo conjunto de indicadores ubica en 61.2 por ciento la informalidad laboral en el estado.

En materia de derechos sociales, 33.8 por ciento de la población presentaba carencia por acceso a servicios de salud y 18.8 por ciento rezago educativo.

Estas cifras permiten dimensionar el punto planteado por los investigadores. La disminución de la pobreza puede coexistir con problemas de empleo, informalidad y acceso a servicios, por lo que el análisis del desarrollo estatal requiere revisar varios indicadores al mismo tiempo.

Desapariciones, el Otro Rostro de la Seguridad

La seguridad fue uno de los temas más cuestionados durante el foro.

García Zamora criticó la narrativa de pacificación y sostuvo que la reducción de algunos delitos debe analizarse junto con la situación de las personas desaparecidas.

El problema continúa creciendo en los registros estatales. De acuerdo con los datos compartidos para este análisis, Zacatecas ya superó las 4 mil personas desaparecidas y no localizadas históricamente, con un registro de 4 mil 9 casos.

El perfil de las víctimas también muestra una concentración importante entre población joven. El 66.9 por ciento se ubica entre los 15 y 39 años, con una mayor afectación entre hombres en edad productiva.

El problema tampoco se distribuye de manera uniforme en el estado. Fresnillo aparece como el municipio con mayor número de casos, seguido por Zacatecas, Guadalupe y Calera.

Además, la desaparición de mujeres muestra un comportamiento que merece atención. Entre 2023 y 2024 los casos anuales pasaron de 58 a 146, un incremento de 150 por ciento, de acuerdo con el documento referido en la información proporcionada.

El comportamiento de las desapariciones también ha sido señalado por colectivos y familias buscadoras, quienes han insistido en que la problemática no puede medirse únicamente a partir de homicidios.

El Campo Enfrenta Problemas de Agua, Costos e Inseguridad

Otro de los sectores señalados por los investigadores fue el campo.

La producción agrícola zacatecana enfrenta, entre otros problemas, el incremento de los costos de extracción de agua. De acuerdo con los datos proporcionados, alrededor de 89 por ciento del agua subterránea disponible se destina a la agricultura de riego.

La sobreexplotación de los acuíferos obliga a realizar perforaciones cada vez más profundas, lo que incrementa el gasto de electricidad necesario para bombear el agua y termina impactando directamente en los costos de producción.

A esto se suman los problemas de seguridad que afectan a trabajadores agrícolas. La Comisión Local de Búsqueda y colectivos han advertido sobre casos de reclutamiento forzado de jornaleros y trabajadores vinculados con actividades ganaderas, según las fuentes utilizadas para este análisis.

Para los investigadores, el problema del campo no puede abordarse únicamente desde los apoyos económicos, sino desde una estrategia que considere producción, agua, empleo, seguridad y comercialización.

Un Estado con Agua, Pero con Problemas Para Llevarla a los Hogares

El agua fue otro de los puntos puestos sobre la mesa durante el foro.

Los datos proporcionados para este análisis señalan que Zacatecas cuenta con 34 acuíferos y que entre 10 y 14 presentan condiciones graves de sobreexplotación.

También se estima que la recarga natural ronda los 91 millones de metros cúbicos, mientras las concesiones autorizadas alcanzan aproximadamente 157 millones, lo que representaría un déficit cercano a 67 millones de metros cúbicos al año.

A esto se suma el deterioro de las redes de distribución. Se estima que alrededor de 40 por ciento del agua potable puede perderse antes de llegar a los hogares debido a fugas y problemas en la infraestructura.

La situación genera una contradicción que también fue planteada en el análisis académico. Mientras las lluvias han permitido que algunas presas alcancen niveles superiores a 95 por ciento de almacenamiento, persisten problemas de abastecimiento en distintas zonas porque buena parte del consumo depende de fuentes subterráneas y no existe infraestructura suficiente para aprovechar el agua superficial.

Benjamín Romo Moreno cuestionó precisamente que dentro de las acciones reportadas por el Gobierno estatal se hable de agua vinculada con la industrialización cuando todavía existen necesidades relacionadas con el consumo de la población.

La Deuda Baja, Pero Todavía Representa Miles de Millones

En materia financiera, el panorama es distinto al de años anteriores, aunque la deuda pública continúa representando una obligación de largo plazo.

La deuda pública de largo plazo del Poder Ejecutivo se ubicó en alrededor de 6 mil 286 millones de pesos a mediados de este año, de acuerdo con los datos proporcionados, una reducción de 220 millones respecto al cierre del año anterior.

Los créditos vigentes tienen vencimientos que llegan hasta 2037.

En este contexto, el Gobierno estatal presentó ante el Congreso su iniciativa denominada “Cero Deuda”, con la que busca establecer restricciones para que futuras administraciones no puedan recurrir al endeudamiento como una herramienta ordinaria.

Sin embargo, Benjamín Romo Moreno cuestionó que prohibir el endeudamiento a los municipios pueda convertirse en un problema adicional para ayuntamientos con finanzas limitadas.

El académico señaló que algunos municipios recurren a créditos para enfrentar obligaciones de seguridad social y otros compromisos financieros.

La discusión sobre la deuda, por tanto, no se limita a cuánto debe actualmente el estado, sino también a la capacidad financiera que tendrán los municipios para responder a sus obligaciones si se restringen sus opciones de financiamiento.

El foro académico planteó una revisión del Quinto Informe desde una perspectiva distinta a la presentación de resultados del Gobierno estatal.

Los investigadores cuestionaron que indicadores como la reducción de la pobreza o la disminución de determinados delitos puedan analizarse de manera aislada, sin considerar problemas que continúan afectando a las familias zacatecanas.

Desapariciones, informalidad laboral, carencias en salud, rezago educativo, sobreexplotación de acuíferos, costos para el campo y las condiciones financieras de los municipios forman parte de un escenario que, señalaron, requiere políticas de largo plazo y no solamente resultados anuales.