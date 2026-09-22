Nace Laia Technologies: Tecnología que Hace Simple lo Complejo Para las Empresas

Soluciones que se Adaptan a las Necesidades de Cada Cliente

Desde Zacatecas, Christian Torres Orozco y Cuauhtémoc Calderón Galván presentan una nueva compañía especializada en automatización, inteligencia artificial y soluciones tecnológicas a la medida.

En un entorno donde la velocidad de los negocios supera la capacidad operativa de muchas empresas, nace Laia Technologies, una compañía mexicana creada para ayudar a las organizaciones a trabajar mejor, reducir procesos innecesarios y crecer con mayor claridad, control y eficiencia.

La empresa surge de la asociación entre Christian Torres Orozco, especialista en desarrollo tecnológico y construcción de soluciones digitales, y Cuauhtémoc Calderón Galván, empresario y estratega especializado en negocios, mercadotecnia y desarrollo empresarial.

Laia Technologies atiende las necesidades de pequeñas y medianas empresas, así como de organizaciones de mayor escala que buscan modernizar su operación sin enfrentarse a procesos tecnológicos complejos, costosos o diseñados para realidades que no corresponden a su negocio.

“Muchas empresas tienen buenos productos, buenos equipos y grandes oportunidades, pero pierden tiempo y dinero porque sus procesos están desconectados, dependen demasiado de tareas manuales o no cuentan con información ordenada para tomar decisiones. Laia nace para resolver justamente esos problemas”.

Christian Torres Orozco

¿A qué se Dedica Laia Technologies?

La compañía desarrolla soluciones que se adaptan a las necesidades específicas de cada cliente. Su propuesta combina consultoría, automatización, integración tecnológica e inteligencia artificial para transformar operaciones completas y construir empresas más eficientes y rentables.

• Diagnóstico de procesos y operación

• Consultoría en tecnología y eficiencia empresarial

• Automatización de tareas repetitivas

• Conexión entre sistemas y plataformas

• Desarrollo de aplicaciones y sistemas a la medida

• Agentes inteligentes e inteligencia artificial

Una Metodología Para Resolver Problemas Reales

A diferencia de las plataformas genéricas, Laia Technologies parte de la realidad de cada empresa. Primero identifica qué está frenando su crecimiento; después diseña una solución, desarrolla las herramientas necesarias, las integra a la operación y acompaña al equipo durante el proceso de implementación.

1. Diagnóstico: Entender el negocio y detectar los puntos que frenan la operación.

2. Propuesta: Presentar un plan claro, directo y hecho a la medida.

3. Desarrollo: Construir la tecnología y las automatizaciones necesarias.

4. Implementación: Integrar las soluciones sin interrumpir el día a día.

5. Pruebas: Ajustar cada herramienta para asegurar su funcionamiento.

6. Acompañamiento: Guiar al equipo y mejorar junto con la empresa.

“La tecnología no debe complicarle la vida a una empresa. Debe devolverle tiempo, orden y capacidad de crecimiento”.

Cuauhtémoc Calderón Galván

Una Empresa con Visión Latinoamericana

Laia Technologies busca convertirse en un aliado tecnológico para empresas de México y Latinoamérica, conectando personas, datos y procesos para construir operaciones más eficientes, rentables y preparadas para el futuro.

Con esta alianza, Christian Torres Orozco y Cuauhtémoc Calderón Galván emprenden una nueva etapa empresarial desde Zacatecas, con la visión de demostrar que desde el estado también pueden crearse soluciones tecnológicas competitivas, escalables y capaces de transformar la manera en que trabajan las empresas.