Nueva Etapa de Página 24 Zacatecas

Página 24 Zacatecas Entra a una Nueva Etapa
Después de una breve pausa, a partir de este número Cuauhtémoc Calderón Galván asume la dirección general de este diario.
En acuerdo con la familia Luévano Díaz, la marca Página 24 pasará a sus manos para continuar con esta publicación fundada en Zacatecas el 7 de julio de 2000. En fecha próxima se implementará una renovación integral, cuidando el legado de su creador, Ramiro Luévano López.
Con esta nueva era, Página 24 Zacatecas reafirma su compromiso de informar con rigor y mantener viva la voz crítica que ha acompañado a la sociedad de Zacatecas durante más de dos décadas.