Presentan Problemáticas Sociales en Foro de la UAZ

Para Construir Propuestas Académicas que Incidan en la Realidad: Pacheco

Por Thalya Rodríguez/UAZ

Con el propósito de vincular a la comunidad académica con la sociedad civil y atender sus problemáticas más urgentes, la Secretaría Académica de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), inauguró el 3er Foro Ciudadano “La Universidad contigo: la academia para la incidencia social”, realizado en el emblemático Callejón de la Caja del Centro Histórico de Zacatecas.

Al declarar formalmente inaugurado el encuentro, el secretario académico de la UAZ, Hans Hiram Pacheco García, destacó que este foro se fundamenta en la escucha activa de la ciudadanía, con el objetivo de que las y los universitarios planteen soluciones desde la investigación y el trabajo académico en temas como educación, medio ambiente, salud, seguridad comunitaria, movilidad y transporte.

“El foro nos permite conocer las problemáticas sociales directamente de la voz de la ciudadanía, ya sea en colonias, instituciones o asociaciones altruistas, y desde ahí construir propuestas académicas que incidan en la realidad”, expresó el funcionario universitario.

Por su parte, el subcoordinador de Investigación, Luis Alejandro Aguilera Galaviz, acompañado del subcoordinador de Posgrados, José Guadalupe Arceo Olague, subrayó que esta tercera edición abre un espacio de diálogo para que la sociedad conozca el quehacer universitario y, al mismo tiempo, la comunidad académica escuche las necesidades actuales.

La organización también contó con la Coordinación de Posgrados encabezada por Jorge Issac Galván Tejada, con el respaldo de cuerpos académicos como el CA UAZ 253 “Gestión Administrativa y Sustentabilidad”.

Las mesas de trabajo abordaron temas de gran relevancia, entre ellos el Área Natural Protegida Cerro de La Bufa, donde se discutió la contaminación, la reforestación fuera de temporada y la falta de coordinación entre autoridades municipales, estatales, religiosas y comunidades wixárikas.

También se analizaron propuestas sobre el activismo como pedagogía para la paz en contextos vulnerados por la violencia del crimen organizado, el transporte público de calidad y la movilidad como factor de deserción escolar, la crueldad animal vinculada a la violencia comunitaria, las violencias escolares en educación primaria y el inglés inclusivo en preescolar privado.

En la exposición de estas temáticas participaron universitarios como Lina Rocío Martínez, José Manuel Núñez, Francisco Javier de León, Olga Guadalupe Vera, Nancy Estrella Chávez, Eduardo Delgado, Emmanuel de Jesús Medina, Ximena González y Emmanuel Eugenio Elías, además de jóvenes altruistas que compartieron experiencias desde sus comunidades.

Este ejercicio ciudadano permitió visibilizar problemáticas como la falta de equipo y mobiliario en escuelas, el desempleo juvenil, la migración y la violencia, además de la necesidad de fortalecer la participación comunitaria. Asimismo, abrió la posibilidad de que estas discusiones se conviertan en temas de investigación y tesis de estudiantes de la UAZ, consolidando la vinculación entre academia y sociedad.

(Revisión: Pamela Girón).