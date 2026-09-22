Realizan la Primer Jornada de Reforestación del Área de Ciencias de la Salud de la UAZ

Plantan 30 Palmeras, con Inversión de 30 mil Pesos

Por Verónica Ramírez de la Torre/UAZ

El Campus UAZ Siglo XXI fue el escenario donde se llevó a cabo la Primer Jornada de Reforestación del Área de Ciencias de la Salud (ACS), realizada en colaboración con Grupo Modelo y la Fundación Pro Humanae Vitae, como parte del Programa “Adopta un árbol”.

En su mensaje, la secretaria general de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Lorena Jiménez Sandoval, destacó que plantar un árbol en el Día Internacional de la Paz, es una inversión preventiva para la salud y bienestar de la comunidad universitaria.

La funcionaria universitaria destacó que las palmas que se plantaron en la entrada del Bioterio “Claude Bernard”, por parte de estudiantes, tiene un costo aproximado de 500 pesos cada una, por lo que la inversión que se está haciendo en la UAZ es de 30 mil pesos incluyendo el fertilizante.

“Cada árbol que hoy plantan en nuestro hogar, la Universidad Autónoma de Zacatecas, se traducirá en mejor calidad del aire y en regulación térmica; además dignifica este espacio que ya pertenece a la comunidad. El árbol que adoptan hoy requiere constancia, riego y cuidado diario, y representa también una responsabilidad que ustedes asumen”, expresó.

Luego de extender un agradecimiento a la cuadrilla de mantenimiento por su arduo trabajo, el coordinador del Área de Ciencias de la Salud, Alfredo Salazar de Santiago, manifestó que ya no basta con hacer de los jóvenes unos excelentes profesionales, se busca una nueva forma del desarrollo de la sociedad, por lo que dentro de las opciones está el tomar en cuenta la agenda 2030 y el desarrollo ambiental de los espacios donde nos desarrollamos.

Por lo anterior, indicó, se contactó con la presidenta de la Fundación Pro Humanae Vitae Delegación Zacatecas, Kattia Trejo Cárdenas, para realizar esta actividad y despertar la conciencia ecológica de los jóvenes, “el día que adoptamos un árbol, nos va a llevar a una mejor condición para garantizar un desarrollo sustentable en un futuro”, puntualizó el funcionario.

Al hacer uso de la voz el gerente de la Comunidad de Grupo Modelo, Jorge Luis Rodarte Mier, indicó las palmas que se plantaron son endémicas y amigables, adecuadas al suelo y entorno del lugar.

Celebrando que se está trabajando de manera transversal, la presidenta de la Fundación Pro Humanae Vitae Delegación Zacatecas, Kattia Trejo Cárdenas, refirió que tenemos un paciente que está gritando que tiene temperatura alta, problemas de aire contaminado y se llama Planeta Tierra.

Indicó que la salud es prevención y que esta generación será la primera en reconocer que el medio ambiente no es ajeno a la salud, sino parte integral de ella.

En la Primer Jornada de Reforestación del Área de Ciencias de la Salud, se plantaron 30 palmeras, en donde se contó con la participación de funcionarios y alumnos de primer año, los cuales harán entrega del árbol a una nueva generación de alumnos, para crear una cadena de cuidado que permita que los árboles permanezcan vivos y sean cuidados por distintas generaciones.

(Revisión: Pamela Girón Hernández).