Solo Hubo dos Homicidios Dolosos en Zacatecas en los Primeros 20 Días de Septiembre: Monreal

En Ese Rubro, el Estado es el Lugar 28 a Nivel Nacional, Destaca

Zacatecas acumuló dos homicidios dolosos entre el 1 y el 20 de septiembre, de acuerdo con las cifras de seguridad presentadas este lunes por el gobernador David Monreal Ávila, quien aprovechó su conferencia semanal La Informativa para defender la reducción de la violencia registrada en la entidad y vincularla con la propuesta de “Cero Deuda”.

Durante el fin de semana, el estado registró un homicidio el sábado 19 y ninguno el viernes 18 ni el domingo 20. En el acumulado de septiembre, Zacatecas se ubicó en el lugar 28 de las 32 entidades por número de homicidios, con dos casos, frente a los 701 registrados a nivel nacional.

Guanajuato encabezó el registro mensual con 74 homicidios, seguido de Sinaloa con 73.

En el acumulado anual, Zacatecas sumaba 66 homicidios y se ubicaba en el lugar 24 nacional. Guanajuato encabezaba esta medición con mil 56 casos.

Monreal utilizó las cifras para comparar la situación actual con 2021, cuando Zacatecas ocupaba el primer lugar nacional en homicidios. Incluso planteó que, de haberse mantenido aquella tendencia, la entidad habría acumulado alrededor de mil 200 casos a estas alturas del año.

El gobernador atribuyó la disminución a la estrategia de seguridad implementada durante su administración y sostuvo que el estado atraviesa una etapa distinta a la de años anteriores.

De la Seguridad a la Deuda

La exposición pasó después al terreno financiero. Monreal relacionó la inseguridad con lo que calificó como prácticas de corrupción y endeudamiento de administraciones anteriores.

Al hablar de la iniciativa “Cero Deuda”, afirmó que busca impedir que futuros gobiernos comprometan recursos de las siguientes generaciones mediante créditos contratados de manera irresponsable.

El mandatario lanzó además fuertes señalamientos contra los gobiernos de Amalia García, Miguel Alonso Reyes y Alejandro Tello, a los que atribuyó parte del deterioro que, según dijo, todavía enfrenta Zacatecas.

Sobre Miguel Alonso y Alejandro Tello, incluso habló de un modelo “depredador” y “saqueador” y calificó el periodo comprendido desde mediados de la década de 2000 como un “saqueo del siglo”.

Estas afirmaciones corresponden a la postura expresada por el gobernador durante La Informativa y no a una conclusión derivada de las cifras presentadas.

Las Presas Mejoran, Pero no Todas Están Llenas

En otro de los temas abordados, Monreal reportó una recuperación importante en el almacenamiento de algunas presas luego de las lluvias de este año, aunque con diferencias marcadas entre regiones.

Entre los niveles reportados están Santa Teresa, en Monte Escobedo, al 100 por ciento; La Villita, en Tepechitlán, al 100.7 por ciento; Santa Rosa al 103.3 por ciento y Las Palomas, en Villanueva, al 101.5 por ciento.

En contraste, El Cazadero, en Río Grande, se encontraba apenas en 30.5 por ciento.

El gobernador consideró que las condiciones actuales permitirán enfrentar con mayor margen el próximo ciclo agrícola primavera-verano 2027 y amortiguar los efectos de una posible sequía.

Más de 7 mil Servicios en las Caravanas de Salud

Las caravanas de salud acumularon 7 mil 342 servicios durante sus primeras semanas de recorrido por el estado.

Entre ellos se contabilizaron mil 233 consultas médicas, mil 397 estudios de laboratorio, 374 radiografías, 372 ultrasonidos, 180 mastografías, 133 Papanicolaou, 11 colposcopías, 369 consultas dentales y 212 electrocardiogramas.

También se reportaron 576 pacientes atendidos en laboratorios, 556 en farmacia, 214 atenciones por pediculosis y 40 apoyos con aparatos o equipos funcionales.

Las siete unidades cuentan además con farmacia y ambulancia para trasladar a pacientes que requieran atención hospitalaria.

Esta semana las caravanas estarán en Ojocaliente, frente a la Presidencia Municipal, del 21 al 25 de septiembre, de 8:00 a 16:00 horas. El servicio y los medicamentos son gratuitos, según lo informado durante la conferencia.

Campo, con 655 Tractores Entregados Este año

La parte final de La Informativa estuvo dedicada al campo y a la Expo de Expos de la Fenaza 2026.

Monreal reportó una inversión de alrededor de 350 millones de pesos en apoyos al campo y aseguró que en lo que va del año se han entregado 655 tractores.

La cifra supera los apoyos reportados en cada uno de los cuatro años anteriores. En 2022 fueron 234 tractores; en 2023, 401; en 2024, 388, y en 2025, 498.

De los 655 entregados este año, 76 correspondieron a Villanueva, 101 a Juan Aldama, 84 a Pinos, 100 a Guadalupe, 20 al Foro del Campo y otros 20 al Foro de Migrantes.

La Expo de Expos concentró alrededor de 400 tractores y tan solo el domingo se entregaron 260.

El gobernador explicó que una parte fue asignada mediante cartas de tractor a productores que habían participado anteriormente sin resultar beneficiados y otra mediante sorteos públicos.