CDHEZ Reconoce a 29 Instituciones Educativas

Por su Compromiso con los DH y la Educación Para la paz

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) llevó a cabo la ceremonia de entrega del “Distintivo de Derechos Humanos y Educación para la Paz 2026”, mediante el cual reconoció a 29 instituciones educativas que han asumido el compromiso de promover una cultura de respeto a los derechos humanos, la inclusión, el diálogo y la construcción de la paz dentro de sus comunidades escolares.

Durante la ceremonia, la Dra. Maricela Dimas Reveles, Presidenta de la CDHEZ, destacó que el distintivo reconoce el compromiso de las instituciones educativas con la formación de personas capaces de respetar, dialogar, incluir y reconocer la dignidad de los demás, haciendo de la educación una herramienta para construir una sociedad basada en los derechos humanos y la convivencia pacífica.

Asimismo, llamó a las comunidades educativas a hacer de la paz una práctica cotidiana, mediante el rechazo al acoso, la violencia y la exclusión, así como la resolución de conflictos a través del diálogo. Reconoció también la labor de maestras, maestros y directivos, cuyo ejemplo cotidiano contribuye a formar generaciones comprometidas con el respeto a los derechos humanos.

En su intervención, el Mtro. Armando Delgadillo Ruvalcaba, Secretario de Educación del Estado de Zacatecas, reconoció el compromiso de las comunidades educativas para garantizar los derechos humanos y destacó que docentes, estudiantes y familias tienen un papel fundamental en la construcción de espacios de respeto y paz. Asimismo, refrendó el compromiso de la Secretaría de Educación para continuar acompañando estos esfuerzos y fortalecer una cultura de derechos humanos en las escuelas.

Por su parte, la Dra. Lorena Jiménez Sandoval, Secretaria General de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), destacó que la construcción de espacios educativos seguros y respetuosos requiere un trabajo permanente y conjunto. Señaló que el ejemplo cotidiano de docentes, directivos y demás integrantes de las comunidades escolares es fundamental para formar estudiantes que vivan y promuevan una cultura de paz y respeto a los derechos humanos.

En esta edición fueron reconocidas instituciones educativas como el Centro de Crecimiento Humanista, la Escuela Manuel M. Ponce, Francisco Goitia, Niño Minero, Escuela Valentín Gómez Farías, Emiliano Zapata, Escuela Primaria Francisco García Salinas, Colegio Dr. Guillermo López de Lara, Escuela Primaria “20 de Noviembre” y Escuela Primaria Lic. Benito Juárez.

También recibieron el distintivo la Escuela Primaria “Miguel Auza”, Instituto Ana Sullivan, Colegio Margil, Consejo Educativo de Zacatecas A. C., Colegio del Centro, Lic. Miguel Alemán, Escuela Primaria Francisco Berumen Varela T. V., Universidad Autónoma de Fresnillo, Doctorado en Humanidades con Especialidad en Patrimonio y Cultura para la Paz UAZ y el Instituto del Carmen de Guadalupe.

De igual manera, fueron reconocidos el Programa II de la Unidad Académica Preparatoria de la UAZ, Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial No. 130, Escuela de Trabajo Social, Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), Sede Zacatecas, Preparatoria Estatal “Pánfilo Natera”, Instituto Sebastián Cabot, Colegio Idaltu, Colegio Federico Froebel de Zacatecas A. C., Escuela Primaria Revolución y Preparatoria Estatal “Villanueva”.

Cabe destacar que durante la ceremonia se contó con la presencia del Dr. Eduardo Solís Hernández, Director de la Unidad Académica de Derecho de la UAZ; Dr. Hamurabi Gamboa Rosales, Director del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación; la Mtra. Tania Libertad Sánchez Romero, Directora de la Unidad Académica Preparatorias de la UAZ; y Mtro. Francisco Fernando Torres Mireles, Consejero Consultivo de la CDHEZ.