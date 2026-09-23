Diputados Piden a FGR Reforzar Vigilancia e Investigación en la Carretera Federal 49

Ante Cobros Indebidos, Extorsiones y Despojos

Ante reportes de presuntos cobros indebidos, extorsiones y despojos a usuarios de la carretera federal 49, particularmente en las inmediaciones de Rancho Grande, Fresnillo, el Congreso del Estado aprobó solicitar a la Fiscalía General de la República (FGR) que refuerce la vigilancia e investigación en los puntos de revisión instalados en las carreteras federales.

El punto de acuerdo, presentado por el diputado Jaime Manuel Esquivel Hurtado, fue aprobado por unanimidad durante la jornada legislativa.

El planteamiento contempla también fortalecer la coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad y atención de estos puntos de revisión, ante los señalamientos de posibles abusos contra personas que transitan por esta vía.

Durante su intervención, el legislador destacó que la carretera federal 49 es una de las principales rutas de comunicación del estado, ya que conecta distintas regiones de Zacatecas con entidades vecinas.

Plantean Prohibir Nueva Deuda Pública

Durante la misma sesión, las y los diputados conocieron la iniciativa enviada por el Ejecutivo estatal para establecer el esquema denominado “Cero Deuda”, con el que se busca prohibir la contratación de nueva deuda pública por parte del estado, municipios y sus organismos.

La propuesta contempla excepciones únicamente para casos como desastres naturales, emergencias sanitarias y crisis económicas severas.

El planteamiento incluye reformas a la Constitución Política del Estado, así como a las leyes de Austeridad y Disciplina Financiera y de Financiamientos, Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública.

La iniciativa establece que contar con capacidad de endeudamiento o con un techo financiero no sería suficiente para contratar nuevos créditos y que, incluso ante una situación considerada excepcional, la contratación no podría realizarse de manera automática.

Buscan Perseguir la Extorsión También en Redes Sociales

Otra de las iniciativas presentadas plantea modificar la legislación estatal para atender las nuevas formas de extorsión que utilizan herramientas digitales.

La diputada Georgia Fernanda Miranda Herrera propuso cambios a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado para fortalecer la prevención, investigación y persecución de estos delitos cuando se cometan mediante redes sociales, aplicaciones de mensajería, correos electrónicos, videollamadas, perfiles falsos, suplantación de identidad o incluso clonación de voz.

La propuesta contempla que una denuncia active de inmediato la investigación correspondiente, además de incorporar herramientas de investigación digital y financiera, preservación de evidencia electrónica y análisis de patrones.

También plantea fortalecer la coordinación entre autoridades estatales, municipales y federales, así como generar campañas de prevención y alertas sobre las modalidades de extorsión detectadas.

Proponen Castigar la Captación Digital de Menores

En materia de protección de niñas, niños y adolescentes, el diputado Oscar Rafael Novella Macías presentó una iniciativa para incorporar medidas específicas de seguridad en entornos digitales.

El planteamiento contempla reformas a las leyes de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de Educación, así como al Código Penal del estado.

Entre las medidas propuestas está establecer programas permanentes de prevención sobre grooming, captación digital, explotación sexual en línea, ciberacoso y protección de datos personales.

También se plantea crear el delito de captación digital de personas menores de edad, para sancionar a quien contacte, manipule, engañe o genere confianza con una persona menor mediante herramientas tecnológicas con fines sexuales, aun cuando no llegue a concretarse un encuentro físico.

Buscan Reconocer Derecho a la Desconexión Digital

Otra iniciativa busca que las y los trabajadores del servicio público tengan derecho a desconectarse de sus actividades laborales una vez concluida su jornada.

La diputada María Dolores Trejo Calzada propuso adicionar un artículo a la Ley del Servicio Civil del Estado para establecer que las personas trabajadoras no estén obligadas a responder mensajes, llamadas, correos electrónicos o instrucciones laborales fuera de su horario.

La propuesta contempla excepciones en casos de emergencia, fuerza mayor o cuando, por la naturaleza de las funciones, sea indispensable una atención inmediata.

También Plantean Tipificar la Pederastia

En la sesión se presentó además una iniciativa para incorporar de manera específica el delito de pederastia al Código Penal del Estado.

La diputada Ruth Calderón Babún señaló que actualmente la legislación estatal no contempla un delito denominado y estructurado de esta manera, por lo que propuso establecer sanciones para quienes se aprovechen de una relación de confianza, subordinación o superioridad sobre una persona menor de 18 años para realizar, inducir u obligar a actos sexuales.

La propuesta contempla penas de nueve a 18 años de prisión, además de multas, y un incremento de hasta la mitad cuando la víctima tenga alguna discapacidad, no pueda comprender el significado del hecho o cuando exista violencia física o psicológica.

Entre los demás temas abordados durante la jornada legislativa se incluyeron propuestas sobre atención en lengua de señas en servicios públicos, infraestructura para personas con discapacidad visual, regulación de terapias intravenosas, derechos de las personas deportistas y una reforma para modificar el régimen de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Además, fueron presentados 13 dictámenes relacionados con cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2024, entre ellos los de los municipios de Atolinga, Calera, Chalchihuites, El Salvador, Jalpa, Nochistlán, Noria de Ángeles, Susticacán, Tabasco y Valparaíso, así como de sistemas de agua potable de Calera, Nochistlán y Valparaíso.