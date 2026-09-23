Pide Coparmex Zacatecas a Priorizar la Inversión Productiva Sobre el Gasto Corriente

Plantea Cambios en el Paquete Económico 2027

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Coparmex Zacatecas llamó a priorizar la inversión productiva, fortalecer al campo y mantener finanzas públicas sostenibles dentro del Paquete Económico 2027.

El organismo empresarial señaló que, aunque el déficit fiscal disminuiría de 4.1 a 3.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), este nivel continúa por encima del 2.9 por ciento del PIB destinado a inversión pública, por lo que consideró necesario revisar la proporción de recursos destinados al gasto corriente frente a aquellos dirigidos a fortalecer la capacidad productiva.

Coparmex Zacatecas sostuvo que el presupuesto debe generar condiciones para incrementar la productividad, atraer inversión y fortalecer las actividades económicas estratégicas de la entidad.

En este sentido, planteó dar continuidad a los recursos destinados al campo zacatecano, al considerar que se trata de un sector fundamental para la economía estatal y para miles de familias que dependen de las actividades agropecuarias.

El organismo también llamó a avanzar hacia políticas públicas que no sólo apoyen a los productores, sino que contribuyan a hacer más sostenibles sus actividades, agregar valor a lo que se produce en el estado y mejorar las condiciones de quienes trabajan la tierra.

Otro de los planteamientos fue la creación de un Consejo Fiscal Independiente, con autonomía técnica para evaluar los supuestos macroeconómicos, las estimaciones de ingresos y gasto, así como los riesgos fiscales y la sostenibilidad de la deuda pública.

De acuerdo con Coparmex Zacatecas, este órgano contribuiría a fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la credibilidad de la política fiscal.

Finalmente, el organismo empresarial sostuvo que la estabilidad de las finanzas públicas debe acompañarse de una estrategia que impulse la inversión, la productividad y el empleo formal, además de atender las necesidades de sectores estratégicos como el campo.