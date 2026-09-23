PRI Apuesta Primero a la Cohesión, a la Integración del Partido: Peña Badillo

El Sábado, Alejandro Moreno Tomará Protesta a Funcionarios

El próximo sábado 26 de septiembre, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, visitará Zacatecas para encabezar un encuentro con la estructura priista y tomar protesta a integrantes de los órganos partidistas que participarán en la preparación del proceso electoral de 2027.

El presidente estatal del PRI, Carlos Peña Badillo, informó que la visita forma parte de una gira que Moreno Cárdenas realiza por distintas entidades del país, particularmente aquellas donde habrá renovación de gubernatura, entre ellas Zacatecas.

Explicó que durante el encuentro se tomará protesta a las y los consejeros políticos estatales, así como a los comités directivos municipales que recientemente fueron renovados y formalmente electos. También se realizará la toma de protesta de las estructuras de los comités seccionales.

Peña Badillo señaló que el encuentro pretende ser un acto de reorganización interna y preparación electoral, de cara a la renovación de la gubernatura, cuatro diputaciones federales, 18 diputaciones locales de mayoría y los 58 ayuntamientos en 2027.

El dirigente priista sostuvo que antes de definir candidaturas, el partido busca fortalecer su estructura y cohesión interna.

“Sí a la coalición, pero primero a la cohesión, a la integración del partido”, expresó.

Afirmó que el PRI buscará construir una alianza electoral, aunque sostuvo que primero deberán consolidar la unidad de su militancia y sumar a quienes tengan aspiraciones políticas.

“El partido y el proyecto hoy son una prioridad, mañana llegará el tiempo de definir la persona”, señaló.

Cuestiona PRI Paquete Económico Federal

Durante la conferencia de prensa, Peña Badillo también se refirió al paquete económico federal para 2027, presentado ante la Cámara de Diputados, y adelantó que las y los legisladores priistas realizarán un análisis puntual de su contenido.

El dirigente calificó de “irresponsables” los paquetes económicos presentados por Morena y sostuvo que, desde su perspectiva, no han resuelto el problema de la deuda pública ni atendido los principales problemas del país.

Afirmó que el gobierno federal continúa proyectando recursos que, según dijo, no tiene y cuestionó que se mantengan obras impulsadas durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Peña Badillo sostuvo que las y los diputados federales del PRI, entre ellos los representantes de Zacatecas, participarán en la discusión del presupuesto y aseguró que su partido respaldará aquellos recursos que representen beneficios para la población.

“Siempre seremos una oposición responsable que sepa señalar cómo ha sido de manera recurrente cuando este país no funciona”, expresó.

Presume Resultados de Afiliación

El dirigente estatal también destacó las jornadas nacionales de afiliación realizadas los sábados 12 y 19 de septiembre, al asegurar que Zacatecas se encuentra entre las entidades con mejores resultados.

Reconoció el trabajo realizado por la Secretaría de Organización, la coordinación de registro partidario, sectores, organizaciones, comités directivos municipales y estructuras seccionales.

De acuerdo con Peña Badillo, Zacatecas ha sido reconocido dentro del PRI nacional por el nivel de participación y los resultados obtenidos durante estas jornadas.

Sostuvo que la estrategia del partido está enfocada en fortalecer su presencia territorial y recuperar la confianza de la ciudadanía.

PRI Habla de Alianzas y Responde a Cuestionamientos Sobre Morena

Durante la ronda de preguntas, se cuestionó al dirigente sobre la confianza que mantiene el PRI rumbo a 2027, particularmente ante las diferencias internas que se han registrado en Morena, así como sobre la posibilidad de concretar alianzas electorales.

Peña Badillo respondió que las crisis internas de Morena corresponden a ese partido y que el PRI está concentrado en recuperar la confianza que, reconoció, perdió en otro momento frente a la ciudadanía.

Dijo que actualmente trabajan en la reconstrucción de su estructura y militancia, con la participación de legisladores, presidentes municipales, dirigencias y militantes.

Aseguró que el PRI pretende presentarse como una opción de unidad y no de confrontación.

“Lo que el PRI ofrece es unidad, no división. Lo que el PRI quiere es ganar, no confrontar. Lo que el PRI quiere es volver a gobernar, no solamente participar en una elección”, manifestó.

Sobre una eventual coalición opositora, afirmó que su partido mantiene el llamado a construir coincidencias entre las distintas fuerzas políticas, aunque insistió en que el objetivo debe trascender las aspiraciones personales.

De igual manera, Peña Badillo aseguró que existe preocupación entre sectores de la población por la situación que enfrenta Zacatecas y sostuvo que, desde su perspectiva, existe descontento con los resultados de la actual administración.

Asimismo, lanzó señalamientos contra Morena al acusarlo de buscar influencia sobre instituciones electorales y utilizar recursos públicos con fines políticos. Estas afirmaciones fueron planteadas por el dirigente priista como parte de sus argumentos para justificar la necesidad de construir una coalición opositora.

Responde a Señalamientos Sobre Gobiernos Priistas

Cuestionado sobre un reportaje publicado por el periodista Heraclio Castillo, relacionado con presuntas irregularidades y actos de corrupción en la actual administración estatal, el dirigente priista reconoció el trabajo periodístico y destacó la importancia de que los medios documenten sus investigaciones.

Afirmó que los medios de comunicación enfrentan riesgos económicos y políticos al cuestionar a los gobiernos y sostuvo que el trabajo periodístico debe estar acompañado de evidencia.

Sobre los señalamientos del gobernador en contra de las administraciones encabezadas por Miguel Alonso Reyes y Alejandro Tello Cristerna, a quienes David Monreal Ávila ha señalado como gobiernos con altos niveles de corrupción, Peña Badillo rechazó esas acusaciones.

Afirmó que durante los últimos años la actual administración ha recurrido constantemente a señalar a gobiernos anteriores, en lugar de concentrarse en explicar los resultados de su propia gestión.

Sostuvo que, de acuerdo con su interpretación de los informes de la Auditoría Superior de la Federación, los gobiernos priistas fueron responsables en el ejercicio de los recursos y afirmó que no existen sanciones que acrediten las acusaciones que, dijo, se han realizado durante años.

También cuestionó la actuación de la Secretaría de la Función Pública estatal y puso como ejemplo el proyecto del denominado segundo piso, cuya construcción no se concretó.

Peña Badillo afirmó que en ese proyecto se habrían comprometido alrededor de 500 millones de pesos, recursos que, dijo, actualmente forman parte de un litigio derivado de la obra inconclusa.

También mencionó otras obras como el Centro Cultural Bicentenario, el velódromo y distintas glorietas, y exigió que se esclarezcan las responsabilidades correspondientes.

“¿Qué entidad quiere tirar 500 millones de pesos a la basura? Zacatecas lo hizo”, expresó.

El dirigente sostuvo que existen otros casos que deberán revisarse y afirmó que las investigaciones sobre el ejercicio de recursos públicos durante los últimos años todavía podrían generar nuevos elementos.

PRI Respalda Reunión de Adolfo Bonilla

Otro de los temas abordados durante la conferencia fue la reunión que encabezó el sábado Adolfo “Fito” Bonilla Gómez con militantes y actores políticos priistas.

Peña Badillo consideró positivo el encuentro y señaló que Bonilla representa un activo importante para el partido, al haber sido dirigente estatal, diputado federal e integrante de administraciones priistas.

Afirmó que el PRI reconoce su decisión de participar en la construcción de un proyecto político y sostuvo que quienes acudieron a la reunión incluyen a militantes con distintos cargos de representación popular y responsabilidades partidistas.

“Nos da mucho gusto que hoy el PRI esté construyendo esa cohesión de la que muchos dudaban”, expresó.

Incluso afirmó que Bonilla Gómez no necesita ser “bienvenido” al partido porque, desde su perspectiva, nunca dejó de ser priista.

Peña Badillo sostuvo que el PRI busca construir un proyecto en el que Zacatecas esté por encima de los intereses personales y aseguró que existen mujeres y hombres dentro del partido con capacidad para encabezar una propuesta rumbo a 2027.

Ley de Cero Deuda Será Analizada en Comisiones

Durante la misma conferencia, la diputada local y presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Isadora Santibáñez Ríos, habló sobre la iniciativa denominada Ley de Cero Deuda presentada por el Ejecutivo estatal.

Explicó que la iniciativa será presentada ante el pleno y posteriormente turnada a comisiones, donde comenzará su análisis.

Santibáñez Ríos señaló que, de una primera revisión, considera que el planteamiento contiene principalmente una exposición de motivos y cuestionó que pudiera utilizarse con fines políticos para hablar nuevamente de administraciones anteriores.

Sin embargo, aclaró que será necesario revisar el contenido completo antes de fijar una postura definitiva.

“Habrá que revisar y analizar todo su contenido con detalles, con pormenores”, señaló.

La legisladora sostuvo que el análisis de la deuda pública debe partir de una visión de gobierno y no únicamente de partido, particularmente ante las dificultades financieras que enfrentan algunos municipios y entidades.

Consideró que además de establecer restricciones para la contratación de deuda, deben analizarse alternativas que permitan a los gobiernos atender sus problemas financieros.

Ley de Búsqueda ya fue Aprobada; Preparan Nueva Ley de Seguridad

Santibáñez Ríos también informó sobre el trabajo realizado desde la Comisión de Seguridad Pública, donde, dijo, se han desarrollado dos proyectos legislativos considerados de los más importantes de la actual Legislatura.

El primero es la nueva Ley de Búsqueda, aprobada recientemente por unanimidad en el pleno del Congreso del Estado.

Explicó que la legislación fue elaborada con participación de colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas, así como con apoyo técnico especializado.

De acuerdo con la diputada, la nueva legislación contempla diferentes tipos de alertas, fondos y la posibilidad de que el presupuesto de egresos del próximo año incluya recursos destinados específicamente a las labores de búsqueda.

También detalló que la nueva Ley de Búsqueda implicó modificaciones a seis ordenamientos jurídicos, entre ellos las leyes de Administración Pública, Educación, Salud, de los municipios y la Ley Orgánica de la Fiscalía.

Santibáñez Ríos afirmó que estas modificaciones buscan fortalecer la protección de las madres buscadoras y de las familias de personas desaparecidas.

En cuanto a la nueva Ley de Seguridad Pública, explicó que se trabaja en un nuevo ordenamiento y en modificaciones a 16 ordenamientos jurídicos complementarios.

Para su elaboración, dijo, se han realizado mesas técnicas con la Secretaría General de Gobierno, el Secretariado Ejecutivo, la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía Especializada, Policía de Investigación, corporaciones municipales y centros penitenciarios, entre otras instituciones.

La legisladora señaló que la intención es que la nueva Ley de Seguridad Pública pueda quedar lista para el siguiente periodo ordinario de sesiones.

Con ello, el PRI estatal cerró la conferencia con un llamado a fortalecer su estructura interna y avanzar en la construcción de un proyecto electoral rumbo a 2027, mientras sus legisladores anunciaron que mantendrán el análisis de las iniciativas que lleguen al Congreso y del paquete económico federal.