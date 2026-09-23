Se Mantendrá Empedrado en la Avenida Quebradilla, Pero con Modificaciones: MVP

Rehabilitación Iniciará en Octubre, Anuncia

El Ayuntamiento de Zacatecas anunció una rehabilitación integral de la avenida Quebradilla, proyecto que contempla conservar el empedrado, pero con un nuevo diseño y tonalidades distintas para mejorar la imagen urbana de esta zona del Centro Histórico.

Miguel Varela Pinedo, presidente municipal de Zacatecas, informó que ya cuentan con la resolución correspondiente de la Junta de Monumentos, por lo que el proyecto se ajustará a las disposiciones establecidas para conservar las características del Centro Histórico.

El alcalde explicó que originalmente se tenía previsto comenzar los trabajos durante septiembre; sin embargo, los procesos de autorización retrasaron el inicio de la obra, por lo que se contempla arrancar durante la segunda semana de octubre.

Además de la avenida Quebradilla, el proyecto contempla la rehabilitación de banquetas del Centro Histórico, donde se han identificado diversos levantamientos y daños.

Varela Pinedo señaló que también se contempla realizar un programa de bacheo masivo, así como trabajos de rehabilitación de empedrado en diferentes puntos del Centro Histórico.

Agregó que las acciones también llegarán a avenidas que requieren trabajos con concreto y asfalto, con el objetivo de mejorar las condiciones de movilidad y la imagen urbana de la capital zacatecana.