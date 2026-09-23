Sequía Deja más de 125 mil Hectáreas de Frijol Afectadas en Zacatecas

Siniestradas, 45 mil Héctareas: FOBZ

Más de 125 mil hectáreas de frijol resultaron afectadas por la sequía de 2026 en Zacatecas, de las cuales 45 mil ya fueron reportadas como siniestradas, de acuerdo con información de Frijoleros Organizados por Zacatecas (FOBZ).

La organización señaló que la situación es especialmente complicada en el Distrito de Río Grande, donde alrededor de 100 mil hectáreas de temporal presentan afectaciones y otras 82 mil no pudieron ser sembradas.

Ante este escenario, los productores advirtieron que la cosecha de frijol será menor este año, mientras que el precio del producto ya registra un incremento. Explicaron que la falta de agua también afecta a otras regiones productoras del país, entre ellas Guerrero, Chiapas, Durango y Chihuahua, además de Estados Unidos.

FOBZ informó que ya recibió respuesta a la carta entregada a la presidenta de la República durante su visita a Zacatecas, en la que expusieron la situación que atraviesan los productores por la sequía.

Como parte de las propuestas planteadas para atender las pérdidas, señalaron que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) Zacatecas, a través de Juan Antonio Rangel, propuso utilizar recursos disponibles este año del programa Producción para el Bienestar (PPB), mientras que para 2027 se buscaría contar con un seguro catastrófico.

Entre los apoyos que podrían implementarse se encuentran empleos temporales, trabajos de despiedre, así como la entrega de alambre y postes para agostadero y la siembra de nopal y árboles.

Los frijoleros señalaron que mantienen coordinación con SADER para organizar la atención a los pequeños productores, a quienes describieron como uno de los sectores más afectados por la falta de lluvias.

“Estamos totalmente en la ruina y si el gobierno no apoya al campo, el campo se va a morir”, expuso la organización, al señalar que los productores agrícolas son quienes abastecen de alimentos a la población y recordar que Zacatecas se mantiene como uno de los principales productores de frijol.