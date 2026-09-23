Zacatecas, con 1 Millón 686 mil 419 Habitantes

Crecimiento de 5.7% en Cinco Años: INEGI

Zacatecas alcanzó una población estimada de 1 millón 686 mil 419 habitantes al 10 de octubre de 2025, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), presentados este martes.

Del total estimado para el estado, 1 millón 681 mil 468 personas se encontraban en viviendas particulares habitadas, mientras que Zacatecas se ubicó en el lugar 26 a nivel nacional por población en este tipo de viviendas.

Los resultados muestran además un crecimiento de 5.7 por ciento en la población entre 2020 y 2025, de acuerdo con la comparación presentada durante la exposición.

Por municipios, Fresnillo continúa como el más poblado del estado, con 246 mil 916 habitantes, cifra que representa 14.68 por ciento de la población estatal.

Le sigue Guadalupe, con 237 mil 214 habitantes, mientras que el municipio de Zacatecas ocupa el tercer lugar, con 157 mil 559 personas.

Cambia la Estructura de la Población

La información presentada por el INEGI también permitió observar cambios en la estructura por edades de la población zacatecana.

De acuerdo con la pirámide poblacional de la entidad, existe una transformación en la distribución de los grupos de edad, particularmente entre los sectores más jóvenes, mientras que la edad mediana de la población se ubica en 30 años.

Los resultados también incluyen información relacionada con la escolaridad y muestran un incremento entre 2020 y 2025, así como una reducción en la población sin escolaridad.

La Encuesta Intercensal incorpora además información sobre los hogares, condiciones de las viviendas, espacios para cocinar, equipamiento, disposición de residuos, bienes electrodomésticos, tecnologías de información y comunicación, tenencia de la vivienda, acceso a la alimentación e ingresos, entre otros aspectos.

Aumenta Población Nacida en Otro País

Otro de los indicadores incluidos en los resultados corresponde a la población nacida en otro país que reside en Zacatecas.

En la comparación entre 2020 y 2025 se observa un incremento tanto en mujeres como en hombres nacidos fuera de México.

De acuerdo con los datos expuestos, la población femenina nacida en otro país pasó de 1 mil 375 a 1 mil 786 mujeres, mientras que la masculina pasó de 1 mil 411 a 1 mil 787 hombres.

También se presentó información sobre las personas nacidas en otro país que cuentan con nacionalidad mexicana, indicador que mostró un incremento respecto a 2020.

La Encuesta Intercensal 2025 incluye además información sobre movilidad de la población y permite observar las entidades que registran mayores movimientos de llegada y salida de habitantes.

Los resultados también incluyen datos sobre movilidad de la población, escolaridad, migración, vivienda y otras características de los habitantes de Zacatecas.