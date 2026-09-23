Zacatecas, Entre las Entidades con Menor Número de Registros de Robo a Negocios: Consultora

Con Tasa de 217 Denuncias por Cada Millón de Habitantes, Apunta

En el debate sobre la seguridad pública en el estado, las estadísticas oficiales suelen ofrecer un panorama distante del sentir cotidiano en calles y comercios. De acuerdo con el más reciente informe comparativo de la consultora TResearch International, Zacatecas se posiciona entre las entidades con menor número de registros de robo a negocios en el país, ocupando la quinta posición nacional con 352 casos acumulados al corte de julio de 2026.

El reporte, elaborado con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), ubica únicamente a Chiapas (224), Nayarit (233), Tlaxcala (276) y Yucatán (282) por debajo de la cifra zacatecana.

Al ponderar los datos según la población, Zacatecas mantiene una posición baja en el indicador relativo: registra una tasa de 217 denuncias por cada millón de habitantes, situándose como la sexta más baja a nivel nacional y muy por debajo de la media del país, que alcanza los 813 registros por millón.

El Contraste Regional y el Peso Comercial

El comportamiento del delito en la entidad contrasta significativamente con el de sus estados vecinos. Aguascalientes encabeza la lista nacional en proporción poblacional, con 2,180 robos a negocios por cada millón de habitantes (3,108 casos acumulados). Por su parte, Jalisco reporta 569 registros en dicho indicador; San Luis Potosí, 456; y Durango, 279, colocando a Zacatecas en la posición más reducida frente a sus colindantes.

A nivel nacional, el mes de julio mostró un repunte moderado en este delito, al contabilizarse 5,775 denuncias en todo el país frente a las 5,609 reportadas en el mismo mes de 2025, lo que representa un incremento general del 3 por ciento.

La Brecha Entre el Registro y la Realidad Social

Si bien los indicadores cuantitativos sitúan a la entidad en una posición favorable dentro del mapa nacional, especialistas y comerciantes coinciden en las limitaciones de las cifras institucionales para retratar la dinámica social del delito.

El informe de la consultora no desglosa las denuncias por municipio, ni especifica qué giros comerciales, áreas urbanas o zonas de mayor vulnerabilidad económica absorben los casos existentes. Asimismo, la medición omite la diferenciación entre robos con y sin violencia, así como la cuantificación del impacto financiero en los establecimientos afectados.

El factor determinante en este escenario radica en la cifra negra –los delitos que no se denuncian ante la Fiscalía Estatal por desconfianza, temor a represalias o trámites burocráticos. En los pequeños comercios de abarrotes, talleres y locales de vecindario, el impacto de una pérdida material suele traducirse no solo en un número estadístico, sino en la inviabilidad financiera de negocios familiares y en la alteración de la tranquilidad comunitaria.

Sin datos que permitan medir la evolución comparativa del delito en periodos recientes dentro del estado, las cifras consolidadas sirven como una referencia institucional, pero dejan abierta la conversación sobre las condiciones reales en las que el sector comercial zacatecano desarrolla su actividad cotidiana.