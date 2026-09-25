En Situación Irregular, 40% de Tierras en Zacatecas: Rodrigo Reyes Mugüerza

Incluyendo Ejidos, Advierte

Más de 40 por ciento de la tierra en la ciudad de Zacatecas se encuentra en situación irregular y una parte corresponde todavía a terrenos ejidales, reconoció el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, durante la presentación del Protocolo Orientador para Actos Jurídico-Agrarios.

El funcionario explicó que la falta de certeza sobre la propiedad de la tierra también dificulta que los habitantes de algunas colonias puedan acceder a servicios públicos, debido a que las autoridades encuentran restricciones para intervenir en asentamientos que aún no han sido regularizados.

“Eso frena el desarrollo”, señaló Reyes Mugüerza, quien consideró que resolver la situación jurídica de los terrenos puede contribuir a reducir las brechas de desigualdad.

Como parte de este proceso, informó que actualmente se atienden entre 16 y 20 colonias mediante una ventanilla única en la que participan dependencias como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el Registro Agrario Nacional (RAN), la Procuraduría Agraria, el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) y el Ayuntamiento de Zacatecas.

La estrategia busca concentrar en un mismo espacio la atención de los trámites relacionados con la regularización de los asentamientos.

Presentan Protocolo Para Prevenir Conflictos Agrarios

Durante la jornada, autoridades agrarias y representantes del notariado presentaron el segundo libro del Protocolo Orientador para Actos Jurídico-Agrarios, que reúne criterios, procedimientos y modelos para facilitar la formalización de distintos actos relacionados con tierras y derechos agrarios.

La magistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario, Claudia Dinorah Velázquez González, señaló que el documento busca orientar principalmente aquellos actos que requieren intervención notarial, como sucesiones y enajenaciones de derechos agrarios.

Uno de los objetivos planteados es prevenir conflictos antes de que lleguen a los tribunales. La funcionaria destacó que la correcta formalización de un acto jurídico puede evitar posteriormente disputas relacionadas con la propiedad o los derechos sobre la tierra.

La presentación se realizó en el auditorio “Felipe Borrego Estrada” del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, con la participación de representantes de tribunales agrarios, la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional y el Colegio Nacional del Notariado Mexicano.

Durante la jornada también se realizaron paneles sobre controversias agrarias, enajenación de derechos parcelarios y sucesión agraria.