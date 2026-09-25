Instalan Comité del Subsistema de Transparencia

Debe Preservarse el Derecho a la Información; González Romo

Con el firme objetivo de fortalecer la rendición de cuentas, supervisar la implementación de un mecanismo eficaz de transparencia y consolidar un modelo defensor del derecho humano de acceso a la información pública y protección de datos personales, este 24 de septiembre se llevó a cabo la instalación y Primera Sesión Ordinaria del Comité del Subsistema de Transparencia del Estado de Zacatecas.

El acto protocolario estuvo encabezado por el Secretario de la Función Pública, Ernesto González Romo, quien rindió protesta como presidente del Comité y a su vez tomó la protesta del resto de los integrantes entre quienes estaban los titulares de los órganos internos de control de diversos municipios y los representantes de las Autoridades garantes de la entidad.

En su mensaje central, el presidente del Comité sostuvo: “Somos un ejército completo de servidores públicos, convencidos de que debe preservarse el derecho a la información… Nuestra tarea no solamente es garantizar el derecho, es profundizarlo, ir más allá y que las ciudadanas y los ciudadanos se acostumbren a que nadie les pueda negar información pública”.

Durante la sesión, el titular de Transparencia para el Pueblo de Zacatecas, Miguel Ángel Ovalle, dio a conocer los acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Transparencia, entre los que destacó el referente a que se socialice entre los sujetos obligados el documento que contiene los lineamientos generales para dar puntual cumplimiento a las obligaciones que establece la legislación.

El Comité avaló el punto de acuerdo mediante el que se informa al Consejo Nacional que ninguna Autoridad garante requirió la creación de lineamientos para atender obligaciones específicas que no estuvieran contempladas en la legislación federal.

De la misma manera, las y los integrantes del Comité tuvieron conocimiento que las 10 Autoridades Garantes de Zacatecas completaron su registro ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, por lo que se encuentran en condiciones de resolver las quejas ciudadanas en materia de acceso a la información.

Por otra parte, durante la sesión se lanzó un exhorto enérgico a través de los Órganos Internos de Control (OIC) debido a que 18 ayuntamientos no han tenido acercamiento ni han remitido el nombramiento de su Unidad de Transparencia ante la Autoridad garante. Los municipios señalados son: Teúl de González Ortega, Miguel Auza, Gral. Francisco R. Murguía, Noria de Ángeles, Cañitas de Felipe Pescador, Villa García, Valparaíso, Apulco, Atolinga, Mezquital del Oro, Jiménez del Teúl, Huanusco, Florencia de Benito Juárez, Villa González Ortega, Gral. Pánfilo Natera, Melchor Ocampo, Concepción del Oro y Moyahua de Estrada. Se advirtió que, de persistir la omisión, se procederá conforme a la ley para la imposición de sanciones.

En un mensaje grabado, la Mtra. Tanivet Ramos, Titular de Transparencia para el Pueblo Federal, reconoció el esfuerzo de Zacatecas para avanzar en la construcción del nuevo modelo garantista de derechos ciudadanos e informó que esta entidad se convirtió en la número 20 en instalar su Subsistema.

Para finalizar, se aprobó el calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio 2027, fijando fecha para la próxima sesión del Comité, la cual deberá realizarse el jueves 15 de abril de 2027.