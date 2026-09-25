La ExpoSalud Llega al Programa I Centro Histórico de la UAPUAZ

Promueven la Campaña “Hablar te Sana”

Por CASE/UAZ

Como parte de la Jornada de Salud institucional, cuyo propósito es acercar servicios médicos, prevenir riesgos y fomentar el autocuidado físico y mental en la comunidad universitaria, integrantes del Centro de Aprendizaje y Servicios Estudiantiles (CASE), con apoyo de la coordinación de Vinculación, realizaron una ExpoSalud en el Programa I de la Unidad Académica Preparatoria de la Universidad Autónoma de Zacatecas, (UAPUAZ), ubicada en el centro de Zacatecas.

Ante decenas de jóvenes estudiantes, las autoridades universitarias subrayaron la importancia del cuidado de la salud mental y destacaron que los asistentes cuentan con información sobre los servicios y programas presentados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Zacatecas, orientados a brindar bienestar a la comunidad universitaria.

En este marco, reafirmaron que para la institución la salud mental es un eje fundamental, motivo por el cual promovieron la campaña permanente denominada “Hablar te sana”, que busca transmitir a los jóvenes que no están solos y que pedir ayuda es una acción positiva.

La realización de la ExpoSalud en el Programa I de la UAPUAZ constituye un ejercicio académico y social que trasciende la dinámica cotidiana: al integrar servicios, campañas y espacios de diálogo, la universidad reafirma su papel como institución que no solo forma profesionales, sino que también edifica una cultura de prevención y acompañamiento.

Este encuentro confirma que la salud, entendida en su dimensión integral, es un compromiso institucional que fortalece la vida universitaria y proyecta responsabilidad social hacia la comunidad.

(Revisión: Pamela Girón)