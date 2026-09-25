La Historia de Zacatecas Cobra Vida con “Zacatecas Inmersivo”

Experiencia Audiovisual Sobre el Patrimonio de la Capital

En el marco del 480 aniversario de la fundación de la ciudad, el Ayuntamiento de Zacatecas, encabezado por el presidente municipal Miguel Varela Pinedo, presentó “Zacatecas Inmersivo”, una experiencia audiovisual que incorpora nuevas tecnologías para acercar a habitantes y visitantes al patrimonio histórico y cultural de la capital.

Durante la presentación, Miguel Varela destacó que Zacatecas cuenta con una riqueza histórica que debe seguir encontrando nuevas formas de llegar a las generaciones actuales y a quienes visitan la ciudad, por lo que el uso de herramientas tecnológicas representa una oportunidad para fortalecer la promoción turística y mostrar el patrimonio desde una perspectiva diferente.

“Zacatecas tiene una historia que merece ser conocida y disfrutada de muchas maneras. Hoy estamos utilizando la tecnología para acercar nuestro patrimonio a más personas y generar nuevas experiencias para quienes viven y visitan nuestra ciudad”, señaló el alcalde.

La propuesta fue impulsada por la Dirección General de Turismo Municipal, a cargo de Berenice Villagrana, en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas.

Esta coordinación permitió integrar contenidos históricos y recursos audiovisuales bajo criterios que consideran las características y el valor patrimonial de los espacios intervenidos.

La proyección de “Zacatecas Inmersivo” se realizó en el Acueducto El Cubo, uno de los elementos arquitectónicos representativos de la ciudad. La experiencia combinó recursos visuales, tecnología inmersiva y elementos históricos para ofrecer al público una manera distinta de conocer este espacio emblemático.

Además, el proyecto tendrá un carácter itinerante, con la posibilidad de trasladar la experiencia a distintos puntos del municipio y ampliar su alcance entre habitantes y visitantes.

En esta iniciativa participaron Roberto Félix y Eduardo Ferrer, integrantes del equipo de Holograma, quienes colaboraron en la integración de la tecnología y los contenidos históricos.

En el acto también participaron Raúl Pacheco Pérez, director del INAH Zacatecas; Raquel Ciceley Toribio Rivas, directora de la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas; integrantes del Ayuntamiento y de la Comisión de Turismo del Cabildo.

Con “Zacatecas Inmersivo”, la capital sumó una nueva herramienta para divulgar su historia y patrimonio, combinando tecnología, contenidos culturales y experiencias que permiten redescubrir la ciudad desde otra perspectiva.