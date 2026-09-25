Presentan los Protocolos Especializados de la FEMDH en Investigación y Protección de Derechos Humanos

En Foro Organizado por la Fiscalía General de Justicia

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas llevó a cabo la Tercera Jornada de Actualización Institucional “Foro de Diálogo sobre Investigación y Protección de Derechos Humanos”, encabezada por el Fiscal General, Dr. Cristian Paul Camacho Osnaya, y con la participación del Mtro. Juan Carlos Valdés Sánchez, Director de Comunicación Institucional con los Estados de la Comisión Nacional de Búsqueda; el Mtro. Ricardo Neves, Coordinador de la Unidad de Espacio Cívico de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; la Mtra. Katia Chávez León, Titular de la Unidad de Estrategias y Políticas Públicas Interinstitucionales de la Fiscalía General de la República; y el Dr. Alan Iram Paz Arellano, Subdirector del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.

Durante su mensaje, el Fiscal General destacó que la investigación criminal y la protección de los derechos humanos deben avanzar en un mismo sentido, con debida diligencia, sin revictimización y con un enfoque diferencial. Asimismo, resaltó la importancia de la protección a familias buscadoras, personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

La jornada representó el primer ejercicio de este tipo realizado a nivel nacional, al reunir en un mismo espacio la presentación de protocolos especializados de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (FEMDH) de la Fiscalía General de la República (FGR), en materia de investigación y protección de derechos humanos. Durante el evento se presentó el Panorama de la Defensa de Derechos Humanos y Libertad de Expresión; el Protocolo Homologado de Investigación en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares; y el Protocolo Homologado Especializado para la Investigación de Delitos Cometidos Contra las Personas Defensoras de Derechos Humanos.

Además, se desarrolló una Mesa de Diálogo con la participación de la Lic. Paz Barrón Delgado, activista de la comunidad LGBTQ+; la Mtra. Ana Hilda Rivera Vázquez, activista feminista; la Mtra. Irma Mejía Martínez, periodista y especialista en Seguridad Ciudadana y Delincuencia Organizada; y la Lic. Guillermina Camacho de la Serna, madre buscadora y representante de colectivos de búsqueda.

La FGJEZ refrenda su compromiso con los derechos humanos y con una institución abierta al diálogo y a la escucha de colectivos de búsqueda, mujeres, comunidad LGBTQ+, personas defensoras y periodistas, cuyas voces y experiencias son fundamentales para avanzar hacia una procuración de justicia cercana, respetuosa y sensible a las distintas realidades sociales.