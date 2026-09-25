Presidenta Sheinbaum, con Aprobación de 64.7%

De Acuerdo con TResearch International:

La aprobación de la presidenta se ubicó en 64.7 por ciento al 24 de septiembre, de acuerdo con el Tracking Diario de TResearch International, que muestra además una diferencia importante en la percepción según la ocupación de las personas consultadas.

El mayor nivel de aprobación se registró entre quienes se identificaron como campesinos, con 89.1 por ciento, seguidos por trabajadores informales, con 76.6 por ciento; personas que trabajan por cuenta propia, con 72.6 por ciento, y jubilados, con 71.1 por ciento.

En contraste, el nivel más bajo dentro de las ocupaciones consideradas correspondió a las personas desempleadas, con 45.4 por ciento, mientras que entre servidores públicos fue de 49.9 por ciento y entre empresarios de 53 por ciento.

El estudio corresponde a un tracking nacional realizado entre el 14 y el 23 de septiembre, con mil entrevistas y un margen de error reportado de ±3.1 por ciento.

Seguridad y Corrupción, Entre las Principales Percepciones

En la medición nacional, 48.5 por ciento de las personas consultadas consideró que la situación de seguridad está mejor, frente a 35.7 por ciento que la percibió peor. La economía registró 44.4 por ciento de percepción favorable y 23.8 por ciento desfavorable.

En materia de salud, 38.9 por ciento consideró que la situación ha mejorado, mientras que 36 por ciento opinó lo contrario.

La percepción más negativa correspondió a la corrupción: 53.5 por ciento respondió que existe “mucha”, frente a 18.4 por ciento que consideró que hay poca o nada.

El documento señala que la aprobación presidencial se ha mantenido alrededor de 64 por ciento durante los últimos días del seguimiento, aunque se trata de una medición nacional y no incluye un desglose específico para Zacatecas.