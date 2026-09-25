Productores Agrícolas Recaudarán Fondos Para los Colectivos de Personas Buscadoras

Además, Plantean Mejorar Transparencia en el Acopio de Frijol

La Unión de Productores Agrícolas del Centro Zacatecano prepara una serie de actividades para recaudar recursos en apoyo a colectivos de personas buscadoras, entre ellas una rifa de una motocicleta y una kermés que se realizará el próximo 4 de octubre en la Alameda de Zacatecas.

El boleto para participar en la rifa tendrá un costo de 99 pesos y el sorteo se realizará el 2 de octubre mediante la Lotería Nacional. La motocicleta será entregada el 4 de octubre durante la kermés, que iniciará a las 10:00 horas.

Los recursos obtenidos serán destinados a apoyar a colectivos como Buscadoras Zacatecas y Los Escarabajos, de acuerdo con la información difundida por los organizadores.

La jornada contempla además la venta de comida y productos del campo, como parte de las actividades para reunir fondos destinados a las familias y colectivos que participan en labores de búsqueda.

Piden Transparentar Acopio de Frijol

Además de las actividades de apoyo social, integrantes de la organización plantearon la necesidad de que el próximo proceso de acopio de frijol se realice bajo mecanismos de mayor transparencia y con medidas que permitan a los productores dar seguimiento a la recepción de sus cosechas.

Señalaron que desde el 27 de julio entregaron un documento a Diana Saucedo Nava, delegada federal de la Secretaría de Gobernación en Zacatecas, para solicitar que sus planteamientos fueran llevados ante las autoridades federales responsables del programa.

Entre sus peticiones se encuentra que Ángel Olais Ávila, jefe de la Unidad Operativa de Alimentación para el Bienestar, no vuelva a operar este año en la zona centro del estado, además de una revisión de los centros de acopio. Los productores señalaron que durante el ciclo anterior detectaron situaciones que, desde su perspectiva, generaron desconfianza y afectaron a quienes entregaron su producción.

Como una de las alternativas, propusieron digitalizar el proceso de recepción del frijol. La idea es que cada productor reciba un comprobante con un número consecutivo y un código QR que permita consultar y dar seguimiento al ingreso de su cosecha, con el propósito de reducir posibles irregularidades y favorecer la transparencia.

Los productores también señalaron que existen alrededor de 70 mil productores activos en Zacatecas, mientras que durante el ciclo anterior se habría recibido frijol de alrededor de 11 mil, por lo que consideran necesario revisar los mecanismos mediante los cuales se determina quiénes participan en el programa de acopio.

Respecto a la producción de este año, estimaron que podría ubicarse entre 150 mil y 200 mil toneladas, por debajo de las aproximadamente 400 mil toneladas que, señalaron, se produjeron el año pasado. Por ello, plantearon que el presupuesto destinado al programa no debería reducirse pese a la disminución prevista en la cosecha.

También cuestionaron versiones sobre una posible reducción en el precio de compra del frijol. Como antecedente, señalaron que el año pasado inicialmente se manejó un precio de 16 pesos por kilogramo y posteriormente se estableció en 27 pesos, situación que, desde su perspectiva, generó condiciones de desigualdad entre productores.

La organización señaló además que ya se han comenzado a formar comités de vigilancia, pero cuestionó que hasta el momento no se haya informado públicamente de una convocatoria formal a los productores para explicar el inicio del proceso y la integración de estos mecanismos de supervisión.

De esta manera, los productores plantearon que el próximo esquema de acopio debe contar desde el inicio con reglas claras, mecanismos de seguimiento y participación de los propios productores para evitar los problemas que, según señalaron, se presentaron durante el ciclo anterior.