Se Mantiene Jesús Padilla Estrada al Frente de la Presidencia de la Jucopo

Por Unanimidad

El diputado Jesús Padilla Estrada continuará como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la 65 Legislatura del Estado, luego de que el Pleno aprobara por unanimidad la conformación del órgano de gobierno para el tercer año de ejercicio legislativo.

El acuerdo establece que Padilla Estrada, coordinador del grupo parlamentario de Morena, permanecerá en la presidencia de la Jucopo de septiembre de 2026 al 7 de septiembre de 2027. La propuesta recibió 25 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

Con la nueva integración, Carlos Aurelio Peña Badillo, del PRI; Pedro Martínez Flores, del PAN; Lindiana Elizabeth Bugarín Cortés, del grupo independiente; Alfredo Femat Bañuelos, del PT; Marco Vinicio Flores Guerrero, de Movimiento Ciudadano, y Carla Esmeralda Rivera Rodríguez, de Nueva Alianza, ocuparán las secretarías de la Jucopo, de acuerdo con la representación de sus respectivos grupos parlamentarios.

Durante la misma jornada legislativa fueron aprobados, también por unanimidad, los dictámenes correspondientes a las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal 2024 de los municipios de Atolinga, Calera, Chalchihuites, El Salvador, Jalpa, Nochistlán de Mejía, Noria de Ángeles, Susticacán, Tabasco y Valparaíso, así como de los sistemas de agua potable y alcantarillado de Calera, Nochistlán y Valparaíso.

Piden Investigar Punto de Revisión en Rancho Grande

Otro de los asuntos aprobados fue un punto de acuerdo presentado por el diputado Martín Álvarez Casio, mediante el cual se exhorta a la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad a atender e investigar los señalamientos y testimonios ciudadanos relacionados con el punto de revisión ubicado en las inmediaciones de Rancho Grande, en Fresnillo.

El legislador señaló que ha recibido testimonios sobre dudas en torno a la operación de dicho punto, por lo que planteó la necesidad de que las autoridades responsables de la seguridad pública intervengan de manera coordinada.

Entre los aspectos señalados se encuentra la necesidad de establecer qué autoridad realiza las intervenciones y bajo qué atribuciones, además de investigar y contrastar los testimonios recibidos con la información institucional disponible.

Proponen Restringir Actos Políticos en la UAZ

Durante la sesión también se presentó una propuesta del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano para exhortar a la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) a restringir y, en su caso, sancionar actos políticos y proselitistas dentro de sus instalaciones.

La diputada Ana María Romo Fonseca expuso que la propuesta surgió a partir de dos videos publicados el 15 de septiembre en el perfil de redes sociales “Vero Díaz con los jóvenes”, en los que, según señaló, aparecen jóvenes que presuntamente serían militantes de Morena realizando actividades de promoción política dentro del Campus Siglo XXI.

La legisladora aclaró que la propuesta no busca determinar si se trató o no de actos anticipados de campaña, asunto que, dijo, correspondería resolver a otras instancias, sino solicitar que los partidos, actores políticos y organizaciones respeten el espacio académico de la universidad.

Como parte de los argumentos de la iniciativa, mencionó disposiciones constitucionales y legales relacionadas con el uso imparcial de recursos públicos y la utilización de instalaciones educativas con fines electorales.

Plantean Regular uso de Celulares en Escuelas

La diputada Karla Esmeralda Rivera Rodríguez presentó además un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación a emitir e implementar lineamientos para el uso responsable de teléfonos celulares y otros dispositivos móviles en planteles de educación básica y media superior.

La propuesta no plantea prohibir la tecnología dentro de las escuelas, sino establecer criterios que permitan diferenciar su utilización con fines pedagógicos de su uso recreativo durante el horario escolar.

Buscan Convertir la Unidad Familiar Migrante en un Derecho

El grupo parlamentario del PRI presentó una iniciativa para incorporar a la Constitución Política del Estado el concepto de unidad familiar migrante como un derecho de rango constitucional.

El diputado Roberto Lamas Alvarado explicó que la propuesta busca que programas como Corazón de Plata no dependan únicamente de las decisiones de cada administración, sino que exista una obligación constitucional del Estado para desarrollar políticas públicas destinadas a proteger y garantizar la unidad familiar.

Proponen Plazo de 180 Días Para Entregar Títulos Profesionales

Por su parte, el diputado Carlos Peña Badillo planteó reformas a la Ley de Educación del Estado para establecer que las instituciones de educación superior públicas y privadas con reconocimiento de validez oficial entreguen los títulos profesionales en un plazo máximo de 180 días naturales, una vez cumplidos los requisitos académicos, administrativos y financieros e iniciado el proceso de titulación.

La iniciativa también contempla establecer un tope al costo del proceso de titulación y que las instituciones informen periódicamente a los egresados sobre el estado de sus trámites.

Buscan Ampliar Sanciones por Fraude Digital

Otra de las iniciativas presentadas correspondió al diputado Jesús Padilla Estrada, quien propuso adicionar el artículo 342 Bis del Código Penal para el Estado de Zacatecas para sancionar conductas relacionadas con el fraude digital.

La propuesta contempla penas de cinco a ocho años de prisión y multas de 200 a 500 Unidades de Medida y Actualización para quien, mediante engaños digitales, utilice mensajes, páginas electrónicas, dominios, aplicaciones u otras interfaces tecnológicas que simulen ser legítimas para obtener datos personales, financieros o de autenticación y obtener un beneficio indebido o causar un perjuicio patrimonial.

El planteamiento contempla incrementar las penas cuando la víctima sea menor de edad, tenga alguna discapacidad o sea una persona adulta mayor.

Proponen Programas Para Mujeres del Campo

La diputada María Dolores Trejo Calzada planteó incorporar en la Ley de Desarrollo Social del Estado la prioridad de programas integrales para el desarrollo rural con enfoque de género.

La propuesta busca reducir las brechas que enfrentan las mujeres del campo, promover la igualdad y mejorar sus condiciones de vida, además de considerar políticas orientadas a facilitar su acceso a recursos productivos.

Buscan Fortalecer Protección del Patrimonio Cultural

Finalmente, el diputado José David González Hernández presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Municipio del Estado con el propósito de actualizar las disposiciones relacionadas con la protección del patrimonio cultural.

El planteamiento contempla fortalecer las capacidades de los ayuntamientos y promover políticas para la conservación de la identidad histórica y cultural de los municipios zacatecanos, al considerar que este patrimonio también tiene impacto en actividades como el turismo, comercio, hotelería, gastronomía y artesanías.

En total, durante la jornada legislativa fueron presentadas siete iniciativas, que fueron turnadas a comisiones para su estudio y dictamen.