Zacatecas se Mantiene en Competitividad Baja: IMCO

Retrocede en Sociedad y Medio Ambiente y Sistema Político y Gobiernos

Zacatecas se mantiene en el lugar 28 de 32 entidades del país en el Índice de Competitividad Estatal (ICE) 2026 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), dentro de la categoría de competitividad baja.

Aunque la entidad conservó la misma posición que en 2025, el comportamiento de sus distintos indicadores fue desigual. Entre los avances destaca infraestructura, donde pasó del lugar 28 al 21; derecho, que avanzó del 23 al 17, e innovación y economía, que pasó del lugar 30 al 28.

En contraste, Zacatecas retrocedió en sociedad y medioambiente, del lugar 24 al 26, y en sistema político y gobiernos, del 20 al 29. El mercado de trabajo permaneció en el lugar 26.

El indicador también muestra algunos cambios positivos en datos específicos. La proporción de viviendas con acceso a internet pasó de 59.4 a 73.4 por ciento, las exportaciones como proporción del PIB aumentaron de 16.5 a 20.9 por ciento y la informalidad laboral bajó de 61.1 a 58.9 por ciento.

El ingreso mensual de trabajadores de tiempo completo pasó de 9 mil 760 a 10 mil 459 pesos, mientras que la población de 25 años y más con educación técnica o superior aumentó de 19.6 a 21.1 por ciento.

En seguridad también hay contrastes: la tasa de homicidios utilizada en las mediciones pasó de 22.2 a 6.7 por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, apenas 12.3 por ciento de la población adulta se siente segura y la proporción de delitos no denunciados aumentó de 88.7 a 94.2 por ciento.

El comportamiento económico también presenta un contraste. De acuerdo con cifras del INEGI citadas en el documento, Zacatecas registró un crecimiento real de 4.9 por ciento en su PIB durante 2024, frente a 1.4 por ciento a nivel nacional. La agricultura creció 19.3 por ciento, la minería 11.1 por ciento y los servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas 24.3 por ciento.

Sin embargo, el crecimiento económico no se refleja necesariamente en mejores condiciones laborales. La ENOE reportó para el primer trimestre de 2026 alrededor de 652 mil personas ocupadas en Zacatecas, con una desocupación de 3 por ciento, pero una informalidad laboral de 60.8 por ciento y una tasa de condiciones críticas de ocupación de 45 por ciento.

Otro de los rezagos señalados corresponde a la participación económica de las mujeres. El IMCO ubicó a Zacatecas entre las entidades con menor participación femenina, con 41 por ciento en la medición presentada en febrero de 2026.

En el contexto regional, Zacatecas también se encuentra por debajo de entidades cercanas como Aguascalientes, que ocupa el octavo lugar; San Luis Potosí, en el décimo; Guanajuato, en el 16, y Durango, en el 22.

El ICE evalúa la capacidad de las entidades para generar, atraer y retener talento e inversión a partir de 53 indicadores agrupados en distintas áreas, por lo que la posición general no depende únicamente del crecimiento económico de un estado.