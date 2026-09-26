Analizan Desafíos de la Cultura de paz Ante la Violencia Digital

Se Reúnen Especialistas con Estudiantes

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), en conjunto con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) y la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), llevaron a cabo el conversatorio “La cultura de la paz en la era de la violencia digital”.

El encuentro reunió a estudiantes de bachillerato y licenciatura, así como a especialistas de los ámbitos de derechos humanos, procuración de justicia, academia, tecnología y sociedad civil, para reflexionar sobre los retos que representan las nuevas tecnologías y las redes sociales para la protección de los derechos humanos.

Durante la inauguración, la Dra. Maricela Dimas Reveles, la Presidenta de la CDHEZ, destacó que la dignidad humana y los derechos fundamentales deben ser respetados también en los espacios digitales, donde pueden presentarse prácticas como discriminación, acoso, amenazas, hostigamiento y otras formas de violencia.

Dimas Reveles señaló que, las juventudes tienen un papel fundamental en la construcción de una cultura de paz, al ser protagonistas del uso de las herramientas digitales para comunicarse, expresarse, informarse y participar en los asuntos públicos.

Como parte del conversatorio, Ricardo Neves, Coordinador de la Unidad de Espacio Cívico de la ONU-DH en México, presentó el tema “Desafíos de la participación digital: proteger sin censurar”, donde planteó la necesidad de garantizar espacios digitales seguros sin limitar la libertad de expresión ni la participación ciudadana.

El representante de la ONU-DH destacó que combatir la violencia digital requiere enfrentar la impunidad, establecer límites a la vigilancia, promover la transparencia sobre los sistemas algorítmicos y reducir las brechas de acceso a la tecnología.

Asimismo, participaron el Dr. Allan Oliver López Badillo, Fiscal Especializado de Derechos Humanos, Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Fiscalía General de Justicia del Estado, con el tema “La justicia frente a la violencia digital: proteger la dignidad humana para construir una cultura de paz”.

Asimismo se contó con la ponencia de Juan Rubén Delgado Contreras, Coordinador del Laboratorio de Software Libre del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación, con “Inteligencia Artificial y Redes Sociales: ¿Herramientas para la Paz o Nuevas Formas de Violencia Digital?”; y la Lic. Flor Sosa de la Torre, integrante de la Red Latinoamericana de Defensoras Digitales, con “Ciberactivismo y violencia digital”, mismos que fueron moderados por el Dr. Eduardo Solís Hernández, Director de la Unidad Académica de Derecho de la UAZ.

Cabe destacar, que durante la inauguración, también se contó con la presencia de Dra. Lorena Jiménez Sandoval, Secretaria General de la Universidad Autónoma de Zacatecas y del Dr. Hamurabi Gamboa Rosales, Director del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Con este tipo de actividades, la CDHEZ fortalece las acciones de promoción y educación en derechos humanos, al generar espacios de reflexión con las nuevas generaciones sobre los desafíos que plantea el entorno digital y la importancia de construir relaciones basadas en el respeto, la dignidad y la cultura de paz.