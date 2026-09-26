Capacitan en Primeros Auxilios al Equipo de Tirolesa Zacatecas

Trabajo de la Dirección General de Turismo Municipal

Para fortalecer la preparación del personal que brinda servicios turísticos en la capital la Dirección General de Turismo impartió una capacitación en primeros auxilios al equipo de Tirolesa Zacatecas.

Durante la jornada, las y los participantes adquirieron conocimientos y herramientas para actuar de manera adecuada ante posibles situaciones de emergencia, reforzando sus capacidades de respuesta y atención ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse durante la prestación de sus servicios.

La capacitación forma parte del trabajo permanente que impulsa la Dirección General de Turismo Municipal para profesionalizar a las empresas y prestadores de servicios turísticos, al considerar que la preparación del personal es un elemento fundamental para brindar experiencias seguras y de calidad a visitantes y turistas.

Berenice Villagrana, directora del departamento de Turismo, reconoció especialmente la participación del paramédico José Juan, quien compartió sus conocimientos y experiencia con el personal de Tirolesa Zacatecas, contribuyendo a fortalecer su preparación en materia de primeros auxilios y atención ante emergencias.

La Dirección General de Turismo Municipal mantiene una agenda de capacitación dirigida a empresas del sector, con énfasis en la adquisición de herramientas, conocimientos y certificaciones que permitan elevar la calidad de los servicios que se ofrecen en la capital zacatecana.

Estas labores se desarrollan bajo las instrucciones del presidente municipal Miguel Varela, quien ha planteado la necesidad de continuar fortaleciendo al sector turístico y generar mejores condiciones para quienes visitan Zacatecas.

Desde el Ayuntamiento de Zacatecas se mantiene el trabajo coordinado con prestadores de servicios para consolidar una oferta turística profesional, responsable y preparada, que permita a visitantes nacionales y extranjeros disfrutar de los atractivos de la capital con mayor confianza y seguridad.

La capacitación constante del personal turístico representa también una oportunidad para elevar los estándares de atención y consolidar a Zacatecas como un destino donde la calidad del servicio acompaña la riqueza cultural, histórica y turística que distingue a la ciudad.