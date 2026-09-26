Estudiantes de Ciencias Forenses Reciben Ponencia Sobre el uso de la Tecnología 3D en Sitios de Investigación

“De la Realidad al Modelo 3D”

Por Verónica Ramírez de la Torre/UAZ

“De la realidad al Modelo 3D: captura, procesamiento y análisis digital en el ámbito forense” fue el título de la ponencia impartida a los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Forenses de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), por la latam manager de Ecapturedtech, Jessica Pérez Cebada, y la distribuidora comercial Zogbi, Bertha Alicia Juárez Pérez.

En el arranque del evento se contó con la presencia de la secretaria general de la institución, Lorena Jiménez Sandoval, quien celebró que la responsable del programa, Ana Karen González Álvarez, busque elementos para fortalecer la calidad académica de los estudiantes. Invitó a los jóvenes a aprovechar la oportunidad de escuchar a ponentes externos, expertos en el área.

Por su parte, el coordinador del Área de Ciencias de la Salud (ACS), Alfredo Salazar de Santiago, destacó la calidad de las invitadas, quienes poseen amplia experiencia que comparten con los estudiantes de Ciencias Forenses.

Las especialistas señalaron ante los presentes en el Auditorio Siglo XXI que contar con tecnología representa una gran oportunidad para ser aprovechada por los forenses. Subrayaron que existen equipos diseñados de manera exclusiva para las Ciencias Forenses, como los microscopios de balística que generan imágenes en 3D.

De igual manera advirtieron que hay instrumentos creados para otras profesiones que se han adaptado al trabajo forense, como los equipos de genética, los cuales no fueron diseñados originalmente para esta disciplina, pero han sido adoptados con éxito.

Añadieron que suele pensarse que el kit de criminalística para acudir a sitios de investigación se compone únicamente de instrumentos para dactiloscopía, cuando en realidad esto representa solo una fracción de los recursos disponibles.

Por último, pidieron a los alumnos que, al llegar a un sitio de investigación, tomen en cuenta tres aspectos fundamentales: nitidez, contraste y exactitud, ya que lo documentado debe ser fiel a la vista para obtener resultados posteriores sin necesidad de regresar al lugar.

(Revisión: Pamela Girón Hernández)