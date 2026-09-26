Extorsionan a Productores de Carne de Ojocaliente

Les Cobran Hasta $1,200 por Cabeza Comercializada

Productores de ganado de carne de Ojocaliente han señalado presuntos cobros de hasta mil 200 pesos por cada cabeza de ganado comercializada, situación que, de acuerdo con los testimonios recabados, estaría afectando las ganancias de quienes se dedican a esta actividad.

Ojocaliente es una de las zonas ganaderas de la entidad, con producción de leche, carne de res y ganado ovino y caprino. En el caso de los productores de carne, los señalamientos apuntan a presuntos actos de extorsión relacionados con la comercialización de los animales.

Según los testimonios, quienes realizan los cobros se presentarían como integrantes de grupos de la delincuencia organizada, aunque no existe certeza sobre su identidad o pertenencia a alguna organización criminal.

Los señalamientos también apuntan a posibles cobros para la realización de bailes y fiestas particulares en comunidades del municipio. De acuerdo con la información recibida, incluso celebraciones familiares como fiestas de XV años estarían sujetas a este tipo de cuotas.

Piden Investigar los Señalamientos

Ante esta situación, productores de la zona plantean que las autoridades estatales y federales realicen investigaciones para determinar quién estaría detrás de los presuntos cobros y establecer si existe una estructura dedicada a la extorsión de ganaderos y habitantes.

También existe inconformidad por los operativos de seguridad que se realizan en el municipio. De acuerdo con los testimonios, aunque existe presencia de elementos del Ejército, corporaciones policiales y personal de la Fiscalía, se considera que los recorridos no han derivado en investigaciones que permitan esclarecer los hechos.

Los productores piden que las autoridades pasen de la presencia operativa a la investigación de los señalamientos y que se atienda de fondo la situación que, aseguran, está afectando tanto a la actividad ganadera como a la vida cotidiana de las comunidades.