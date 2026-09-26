Mejía Haro Pide Revisión a Fondo de las Encuestas

En Tres Semanas se Revirtieron Tendencias a su Favor, Afirma

El diputado federal con licencia Ulises Mejía Haro, solicitó a Morena una reunión técnica con las casas encuestadoras que participaron en el proceso para definir la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación y de la Soberanía Nacional en Zacatecas, al señalar que persisten dudas sobre la metodología utilizada y la diferencia entre esos resultados y mediciones previas.

Durante una rueda de prensa, Mejía Haro explicó que el 16 de septiembre tuvo acceso a las cinco encuestas consideradas en el proceso y que, de acuerdo con la información que le fue presentada, todas manejaron un margen de error de 2.5 por ciento.

Señaló que los resultados de las encuestas que le fueron mostradas colocaron al primero y segundo lugar dentro de ese margen, con diferencias de entre 0.5 y 1.5 puntos, por lo que consideró necesario conocer con mayor detalle cómo se construyeron las muestras y cómo se procesó la información.

“Lo que estoy planteando el día de hoy es sentarme con mi equipo técnico, sentarme con las casas encuestadoras y que me puedan explicar, ya la casa encuestadora, no la Comisión Nacional de Elecciones, cómo se revirtió esa información”, expuso.

Mejía Haro sostuvo que durante meses había observado resultados favorables a su perfil en distintas mediciones públicas y que, según su dicho, en ellas aparecía con ventaja en atributos como cercanía, honestidad, conocimiento del estado y cumplimiento, además de registrar una opinión positiva favorable.

Por ello, cuestionó cómo esos resultados pudieron cambiar en un periodo de aproximadamente tres semanas y pidió que las propias empresas expliquen técnicamente el procedimiento utilizado.

Quiere Conocer Muestras, Cuestionarios y Audios

Entre la información que busca revisar se encuentran las fichas técnicas de las encuestas, el diseño de los cuestionarios, la metodología para determinar las muestras y su distribución por edad, sexo, regiones, municipios y tipo de localidad.

También pidió conocer cómo fueron seleccionadas las secciones electorales, la forma en que se realizaron las entrevistas y los mecanismos utilizados para validar y depurar los datos.

Otro de los elementos que planteó revisar son los audios de las entrevistas, con el propósito de cotejar las respuestas registradas con la información utilizada para elaborar los resultados.

“Lo que necesito es revisar los audios y cotejar la información de esos audios, verificar si hay inconsistencias en lo que se dice, si se captura”, señaló.

El legislador con licencia aclaró que su petición no implica, por ahora, desconocer los resultados ni acusar a las empresas de haberlos alterado. Dijo que busca que los datos sean sometidos a una revisión técnica y estadística que permita conocer cómo se obtuvieron.

“Yo sí creo en las encuestadoras, sobre todo en estas”, afirmó, al señalar que su intención es conocer si las empresas utilizaron sus propias metodologías o si recibieron algún modelo o criterios de parte de Morena.

Mejía Haro informó que presentó formalmente la solicitud ante la dirigencia nacional y la Comisión Nacional de Elecciones para reunirse con las empresas que participaron en el proceso.

Esperará Respuesta de Morena

Cuestionado sobre si considera que hubo una imposición en la designación, el exalcalde de Zacatecas evitó calificar de esa manera el proceso y señaló que primero quiere conocer la información que está solicitando.

“No puedo hablar de ninguna imposición, no puedo calificar la elección, porque pues todavía no se ha mirado lo que estoy pidiendo”, respondió.

También rechazó que su postura represente un rompimiento con Morena y afirmó que, por ahora, continuará por la vía institucional mientras espera una respuesta a su solicitud.

Sobre la posibilidad de buscar otras opciones políticas, dijo que ha recibido llamadas y mensajes de personas de distintas expresiones, pero señaló que no ha tomado una decisión al respecto y que esperará a conocer la información solicitada antes de definir los siguientes pasos.

Mientras tanto, anunció que recorrerá nuevamente distintas regiones del estado para mantener contacto con militantes y simpatizantes y explicarles el avance de su solicitud.

“Lo único que pido es que me demuestren técnicamente, estadísticamente y con rigor científico cómo se logró revertir esas tendencias”, sostuvo.