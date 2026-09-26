Trabajadores Formales Perciben en Promedio 3 mil 720 Pesos más al mes que los Informales

En Zacatecas

En Zacatecas, los trabajadores con empleo formal perciben en promedio 3 mil 720 pesos más al mes que quienes laboran en la informalidad, de acuerdo con datos de Data México correspondientes al primer trimestre de 2026.

La plataforma de la Secretaría de Economía reporta que el ingreso mensual promedio de los trabajadores formales fue de 8 mil 750 pesos, mientras que para quienes se encontraban en la informalidad fue de 5 mil 30 pesos.

La diferencia representa alrededor de 74 por ciento más de ingreso mensual para los trabajadores formales respecto a los informales.

El mismo registro señala que durante el primer trimestre de 2026 Zacatecas tenía aproximadamente 652 mil personas ocupadas. De ellas, 39.2 por ciento se encontraba en empleos formales y 60.8 por ciento en la informalidad.

En ese periodo, la tasa de participación laboral en el estado fue de 52.1 por ciento, mientras que la tasa de desocupación se ubicó en 2.96 por ciento, equivalente a alrededor de 19 mil 900 personas.

Entre las ocupaciones con mayor número de trabajadores aparecen los empleados de ventas, despachadores y dependientes de comercios, con 51 mil 100 personas; trabajadores de apoyo en actividades agrícolas, con 37 mil 800, y comerciantes en establecimientos, con 30 mil 900.

(Fuente: Data México, Secretaría de Economía; datos correspondientes al primer trimestre de 2026)