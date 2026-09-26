Zacatecas se Prepara Para Vivir el 23 Festival Internacional de Teatro de Calle

Del 9 al 17 de Octubre

El magno encuentro de las representaciones se realizará del 9 al 17 de octubre, con la participación de compañías de Francia, Cataluña, Chile, Argentina, Países Bajos y México Plazas, plazuelas y espacios públicos del Centro Histórico serán escenarios de espectáculos de teatro, danza, acrobacia y artes escénicas de gran formato

Con la participación de 19 compañías y agrupaciones de teatro, provenientes de Francia, Cataluña, Chile, Argentina, Países Bajos y México, del 9 al 17 de octubre, las plazas, plazuelas y espacios públicos de la capital del estado serán escenarios del 23 Festival Internacional de Teatro de Calle Zacatecas 2026.

Así lo dio a conocer la Directora General del Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) “Ramón López Velarde”, María de Jesús Muñoz Reyes, en un acto especial celebrado en el cruce de dos de las principales arterias de la capital zacatecana, al pie del antiguo Templo de San Agustín, donde se llevó a cabo la presentación oficial de la vigésima tercera edición de este festival.

Con la representación del Gobernador David Monreal Ávila, Le Roy Barragán Ocampo, secretario de Turismo, presenció el evento, al que también acudieron, el Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza; Iván Reyes Millán, secretario del Zacatecano Migrante; Luis Herrera, en representación de Ángel Román Gutiérrez, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas; Marcelino Flores Solís, secretario de la cofradía de San Juan Bautista, y Marco Antonio Saucedo Martínez, director de la Red Estatal de Festivales del IZC.

Muñoz Reyes dijo que llegar a la vigésima tercera edición no es solamente hablar de un número. “Es hablar de una historia que se ha construido durante más de dos décadas; de artistas, compañías, técnicos, productores, instituciones y, sobre todo, de un público que ha hecho suyo este festival”.

En esta edición -dijo- habrá teatro físico, títeres, danza, música, intervenciones urbanas, espectáculos de gran formato y propuestas que nos invitarán a participar de maneras distintas, así como momentos que serán especialmente significativos.

“En este Año del Progreso, queremos que la cultura siga siendo parte de ese propósito: generar bienestar, convivencia y espacios donde podamos encontrarnos en paz”, porque este trabajo conjunto responde también a una visión que ha impulsado el Gobernador David Monreal Ávila: hacer de la cultura un espacio de encuentro, de convivencia y de bienestar para las y los zacatecanos, puntualizó.

El Secretario Le Roy Barragán Ocampo destacó la magnitud de esta celebración escénica, que contribuye a consolidar a Zacatecas como un destino cultural y turístico.

Reconoció y agradeció el esfuerzo que realiza la titular del IZC, por la organización de este tipo de festivales, donde países de Sudamérica y de Europa vienen a la ciudad. La edición 2026 reunirá propuestas procedentes de Francia, Cataluña, Chile, Argentina, Países Bajos y distintas regiones de México, además de una amplia participación de compañías y colectivos zacatecanos.

El programa contempla expresiones de teatro físico y de calle, danza y acrobacia, música, expresión corporal, teatro de sombras y títeres, intervenciones urbanas, espectáculos aéreos y visuales, así como propuestas que incorporan elementos como fuego y agua.

Entre los espectáculos internacionales de gran formato destaca “Les poupées géantes & les tambours”, de Cie Transe Express, de Francia, que participará en la apertura del festival con gigantescas figuras y percusión en las calles del Centro Histórico.

Asimismo, se presentará “RoZéo: L’oscillation du paysage”, de Cie. Gratte Ciel, de Francia, espectáculo acrobático y visual que tendrá como escenario la Explanada del Congreso del Estado.

La inauguración estará a cargo de “Supernova”, propuesta de danza vertical de gran formato de Élevé, de Argentina, que se presentará en Plaza de Armas.

Como parte de la programación dirigida a públicos infantiles y familiares, se incluye “Mi fuego, delirios teatrales para niñxs”, de la compañía chilena La Patriótico Interesante, propuesta de teatro de calle que incorpora el fuego como elemento central de la experiencia escénica.

Para el cierre del festival se presentará “AVENIR”, de Close Act Theater, de Países Bajos, espectáculo internacional de gran formato que tendrá como escenario la Plaza de Armas.

Parte medular de la programación del Festival ocupa la participación de artistas y agrupaciones de Zacatecas, fortaleciendo la presencia de la creación escénica local dentro de este encuentro internacional.

Participarán Parvada Teatro, con Sendero Nimbus; Mezquite Teatro Colectivo, con Niña Roja: La Manada; Colectivo Reborujados, con Yolotl, un viaje con la serpiente; Puerco Teatro, con 1914: Interferencia y el Grupo de Arte Alternativo El Escarabajo, con El viaje de los viajeros.

Además, se contará con la participación de MoMo Teatro, con Malinche, otra forma de mirar el cielo; DementeNmente Teatro, con Fuegos Fatuos; La Ciénega Teatro, con La cruel historia de MacPato, y Teatro Boel, en colaboración Aguascalientes-Zacatecas, con 8 Lunas Lejos de Casa.

Las actividades se desarrollarán en Plaza de Armas, Plazuela Goitia, Plazuela 450, Plazuela del Moral, Plazuela Miguel Auza, Plazuela Santo Domingo y la Explanada del Congreso del Estado, entre otros espacios públicos.

El Festival Internacional de Teatro de Calle fortalece la relación entre arte, patrimonio y espacio público, al generar experiencias escénicas accesibles para habitantes y visitantes, y contribuir a la proyección de Zacatecas como sede de encuentros culturales de carácter nacional e internacional.